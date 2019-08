Patrick Parent est nommé directeur général d'Alcool NB et de Cannabis NB

La présidente du conseil d'administration d'Alcool NB et de Cannabis NB, Rachel Gagnon, a annoncé la nomination du nouveau président-directeur général des deux sociétés à compter du 3 septembre prochain.

Patrick Parent a été choisi pour assurer la direction des deux sociétés de la Couronne pour son expérience dans le domaine, après avoir passé plus de 13 ans dans des postes de direction au sein de la compagnie néo-brunswickoise Moosehead Breweries.

Sa nomination survient après le départ de l'ancien président-directeur général, Brian Harriman, qui a donné sa démission en février.

L'ancien PDG d'Alcool NB, Brian Harriman, était en fonction depuis février 2014. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Je suis ravi de joindre les équipes d'Alcool NB et de Cannabis NB. Conscient de l’importante contribution économique de l’organisation pour notre province ainsi que de notre responsabilité d’offrir d’excellents produits et services aux Néo-Brunswickois, j’aborde ce mandat avec beaucoup de respect et d’humilité , a indiqué M. Parent à la suite de l'annonce.

Le nouveau PDGprésident-directeur général connaît bien le milieu, et l'équipe espère que son arrivée saura faire bouger de grands projets. Pour Moosehead, il a notamment mené l'initiative stratégique de l'entreprise en matière de cannabis. Et c'est lui qui était responsable de développer la gamme de bières en petites quantités.

Connaissant bien les enjeux du milieu, il se dit prêt à relever le défi.