L’université inaccessible pour les sans-papiers du Québec

Depuis un an, les jeunes mineurs sans statut légal qui résident au Québec n'ont plus à payer de frais de scolarité pour étudier au primaire et au secondaire. Mais qu’arrive-t-il lorsque de jeunes clandestins, devenus adultes, rêvent d’études au cycle supérieur? Rencontre avec une clandestine déterminée à franchir le mur administratif qui l’empêche de poursuivre son rêve universitaire.