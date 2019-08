« Nous avons vécu 24 ans avec un ange », dit le frère de Chynna Deese

D'une voix posée, mais la gorge nouée, British Deese, âgé de 27 ans, dit ne pas savoir combien de temps il lui faudra pour surmonter le choc de la mort de sa soeur Chynna, qui était âgée de 24 ans.

C'est de pire en pire et difficile d’y faire face tous les jours , dit-il.

Je ne peux tout simplement pas. Chaque fois, j'essaie de comprendre le fait que ma petite sœur ne fasse plus partie de ma vie, et ce sera toujours le cas. Je n’y arrive pas. British Deese, frère de Chynna

Plus de deux semaines se sont écoulées depuis que les corps de l'Américaine et de son copain, l'Australien Lucas Folwer, âgé de 23 ans, ont été retrouvés près de Dease Lake.

Pour British Deese, le meurtre de sa soeur, qui n'était jamais fâchée après quiconque, qui n'était jamais en conflit , est inexplicable.

Les funérailles de la jeune femme ont eu lieu il y a quelques jours à Charlotte, en Caroline du Nord. British Deese, qui a rédigé un hommage pour sa soeur cadette, dit s'être rendu compte à ce moment de l'ampleur du bien qu'elle avait apporté à leur famille. « Je me sens tellement chanceux d'avoir été si proche d'elle et d'avoir partagé ma vie avec elle. »

Issue d’une famille de six enfants, auxquels s’ajoutent des demi-frères et demi-sœurs, Chynna faisait toujours en sorte que chacun se sente inclus, et qu'ils restent tous soudés, se remémore-t-il.

Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais c’est elle qui nous a rapprochés , confie British.

British Deese croit que toute sa famille et chacun des amis de sa soeur Chynna sont de grands bénéficiaires de son amour et de ses actes de compassion. Photo : GRC

Nous avons vécu 24 ans avec un ange , dit-il, la voix serrée par l'émotion.

Le jeune homme croit que toute sa famille et chacun des amis de sa soeur Chynna sont de grands bénéficiaires de son amour et de ses actes de compassion.

Faire une différence dans le monde

Chynna avait des projets énormes et voulait apporter plus de paix dans le monde, raconte British Deese. Elle étudiait la psychologie pour essayer de comprendre et aider les gens.

Elle n’était pas simplement un esprit libre qui aimait voyager. Elle voulait que sa mission dans la vie rende le monde meilleur. British Deese, frère de Chynna

Avancer malgré la douleur

British Deese dit ne pas savoir quelle sera la prochaine étape pour lui et les membres de sa famille. En ce moment, dit-il, nous sommes juste paralysés .

Nous avons une très longue, très, très longue et difficile route devant nous , ajoute-t-il.

Chynna Deese et Lucas Fowler ont été retrouvés morts en Colombie-Britannique. Photo : NSW Police

L'Américaine Chynna Deese, âgée de 24 ans, et l'Australien Lucas Fowler, âgé de 23 ans, ont été retrouvés sans vie le 15 juillet près de Dease Lake, dans le nord de la Colombie-Britannique.

À ce jour, la vaste opération visant à retrouver la trace des deux principaux suspects, Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, aussi recherchés pour le meurtre au second degré de Leonard Dyck, n'a toujours rien donné.

La Gendarmerie royale du Canada a annoncé mercredi qu'elle comptait réduire ses effectifs à Gillam, où les recherches se concentrent depuis des jours, mais la commandante pour le Manitoba, Jane MacLatchy, a assuré que la traque n'était en aucun cas terminée .

British Deese lance un appel aux Canadiens afin qu'ils restent à l'affût. Nous prions pour que ces deux garçons soient attrapés... et [nous] demandons à tous les Canadiens de nous aider.

D'après les propos recueillis par Andrea Ross