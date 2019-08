Grands Lacs : l'économie côtière en péril à cause du niveau de l'eau

Le niveau d’eau des Grands Lacs est anormalement élevé cet été et plusieurs entreprises en Ontario en payent le prix. Certains demandent des actions concrètes de la part des autorités.

Le théâtre Thousand Islands Playhouse à Gananoque, en Ontario, se dit être le seul au Canada situé au bord d’un quai… Mais cette année, ce quai est à moitié submergé… L’expérience n’est plus la même , affirme le directeur artistique, Brett Christopher.

Le théâtre Thousand Islands Playhouse à Gananoque, en Ontario, se proclame le seul au Canada situé au bord d'un quai. Photo : CBC/Keith Whelan

Et il apparaît de plus en plus difficile d’attribuer la raison des hauts niveaux d’eau de cette année dans les Grands Lacs aux simples aléas météorologiques que sont l’hiver neigeux, la fonte printanière importante et les fortes précipitations cet été.

Aujourd’hui, ce sont les responsables canadiens et américains, qui gèrent des plans d’eau partagés, qui sont pointés du doigt. Il y a trois ans, la Commission mixte internationale (CMI) a présenté un nouveau plan prévoyant des niveaux d’eau plus élevés dans les Grands Lacs, insistant sur le fait que le climat est le problème et invoquant les sciences de l’environnement pour soutenir sa position.

Un plan défectueux

Le plan 2014, tel qu’il est surnommé, présente une série de modifications apportées au plan de 1958 pour la gestion des Grands Lacs. Il spécifie trois objectifs : protéger contre les niveaux d’eau extrêmes, restaurer les zones humides et se préparer au changement climatique.

Mais les propriétaires d’entreprise, qui subissent directement l’impact de ces hautes eaux remettent en question cette décision. C’est un peu drôle que dès que ce plan a été mis en place, l’eau ait commencé à rester plus haute plus longtemps , a souligné Julian Ganton, propriétaire d’une petite entreprise qui loue des planches à pagaie sur les îles de Toronto. Selon lui, le tourisme connaît un creux en raison des crues.

Julian Ganton, propriétaire d’une petite entreprise qui loue des planches à pagaie sur les îles de Toronto Photo : CBC/Laura MacNaughton

Au large du fleuve Saint-Laurent, dans la région des Mille-Îles, en Ontario, Wendy Merkley est propriétaire d’un petit port de plaisance. Elle rappelle que c’est la deuxième fois en trois ans que les commerçants font face à des problèmes liés aux niveaux élevés des eaux.

Lors des inondations de 2017, tout le monde a dit qu’il s’agissait d’une inondation unique en un siècle. Et deux ans plus tard, nous y faisons face à nouveau , lance-t-elle.

Ils ont dit qu’ils voulaient laisser l’eau monter plus haut et descendre plus bas afin de rajeunir les rives. Mais jusqu’à quelle hauteur? Wendy Merkley

C’est la nature , et c’est temporaire , répond la CMI

Le nouveau niveau maximum d’eau est six centimètres plus haut que le maximum précédent. Selon le coprésident canadien de la CMI, Pierre Béland, il serait erroné de blâmer le Plan 2014 pour les problèmes de cette année.

C’est la nature. C’est un acte de Dieu, toute cette pluie et toute cette neige qui s’est produite sur une période de trois ans , a déclaré M. Béland.

On ne peut rien faire à ce sujet Pierre Béland, coprésident canadien de la CMI

La CMI souligne que le Plan 2014 n’a aucune incidence sur les Grands Lacs, Supérieur, Huron et Érié, car leurs niveaux d’eau ne sont pas contrôlés : ils se dirigent vers les chutes du Niagara, puis dans le lac Ontario. Ces lacs ont atteint des niveaux presque record, dit-il, preuve que les conditions météorologiques sont l’unique cause des problèmes de cet été.

Pierre Béland, coprésident canadien de la Commission mixte internationale, qui gère les masses d'eau communes, affirme que l'organisation internationale est « à l'abri de poursuites ». Photo : Radio-Canada / Simon Lemieux

En outre, laisser davantage d’eau du lac Ontario traverser le barrage de Cornwall, en Ontario, pourrait entraîner des inondations en aval au Québec et aurait une incidence sur les transports maritimes.

Toute augmentation du débit obligerait les sociétés de la voie maritime à fermer leurs activités de navigation sur le fleuve Saint-Laurent entre Saint-Lambert et Cape Vincent , avance M. Béland, ajoutant que le coût économique de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de l’économie des Grands Lacs et du Saint-Laurent est estimé à 50 millions de dollars par jour .

Le coprésident de la CMI rétorque également que les niveaux élevés sont temporaires et que les conditions peuvent changer rapidement.

Recours légaux

Au sud de la frontière, dans l’état de New York, les habitants des zones côtières du lac Ontario parlent de poursuites judiciaires.

Le coprésident canadien de la CMI a déclaré qu’une action en justice serait malheureuse .

Nous sommes une organisation internationale et nous sommes à l’abri de poursuites , s’est défendu Pierre Béland. Selon lui, la fluctuation des niveaux d’eau est immuable et d’autres recours seraient plus productifs.

Pour lui, la solution se trouve dans la recherche collective, avec la CMI, les gouvernements et les municipalités, d’une solution à la situation. Allons-nous reconstruire les mêmes structures aux mêmes endroits année après année et voir les hautes eaux les détruire? , s’interroge-t-il.

La survie des commerces en péril

Mais la planification à long terme n’est pas d’une grande aide pour les entrepreneurs qui constatent actuellement l’impact sur leurs comptes bancaires et qui ne peuvent rien faire pour changer la météo.

Les coûts des réparations s’élèvent à 100 000 $ pour le théâtre Playhouse à Gananoque, selon Brett Christopher.

Julian Ganton raconte que son commerce ne rapporte, cette année, que la moitié de ce qu’elle rapportait l’an passé. Je suis sûr que c’est très similaire pour beaucoup de cafés et d’autres entreprises insulaires , estime-t-il.

Wendy s’attend, elle, à ce que ses revenus cette saison baissent de 20 à 25 %. « Pour une petite entreprise, c’est beaucoup d’argent », dit-elle. Deux ans de reconstruction, c’est assez difficile. Et vous savez, un propriétaire de petite entreprise ne survivra pas à cela .

Avec les informations de Dianne Buckner