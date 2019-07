Des enfants autistes explorent Edmonton grâce à des sorties de groupe

Kintan Naidu a 5 ans, déborde d’énergie et aime se faire de nouveaux amis. Il a l’air tout à fait à son aise parmi les autres enfants dans le coin des petits du Centre des sciences Telus d’Edmonton. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, de telles sorties tournaient souvent au chaos, explique sa mère, Tabatha Hamilton.

Malgré son caractère sociable, son fils a de la difficulté à communiquer et à se concentrer, surtout dans les endroits qu’il ne connaît pas.

« Essayer de contrôler [son énergie], de l’empêcher de courir et de s’enfuir et de faire autre chose peut être très difficile quand je suis toute seule », raconte-t-elle.

Heureusement, elle peut maintenant compter sur les employés de l’organisme Services pour l’autisme des enfants pour lui donner un coup de main.

Depuis cinq ans, celui-ci organise de sorties de groupe pendant l'été pour les enfants comme Kintan.

Les employés prennent le temps d’apprendre à connaître chacun d’entre eux et développent des techniques d’intervention personnalisées.

« Nous avons du personnel qui connaît bien l’enfant, qui sait ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, et les familles sont là aussi », explique l’ergothérapeute Caitlin Angus.

Grâce à ces sorties de groupe, les enfants autistes et leurs parents peuvent explorer des endroits qu'ils auraient normalement évités en raison des foules et du bruit. Photo : CBC / Raffy Boudjikanian

De temps en temps, l’organisme réserve une plage horaire en dehors des heures d’ouverture normales dans les lieux visités afin d’éviter les foules et le bruit, mais au Centre des sciences, comme dans la plupart des autres sorties, les jeunes participants se mélangent au grand public.

Caitlin Angus veut ainsi les encourager à socialiser et à élargir leur zone de confort.

[Les personnes autistes] sont une part importante de notre communauté. C’est très important qu’elles se sentent à l’aise d’en faire partie et d’y faire des sorties. Caitlin Angus, ergothérapeute

Elle espère que ce soutien donnera aux familles la confiance nécessaire pour organiser davantage de sorties sans cette aide.

Pour Kintan, ce coup de main a grandement changé les choses.

« On peut le voir essayer d’avoir des conversations et des contacts visuels », se réjouit sa mère. « Avant, il s’isolait plus, ne faisait pas grand-chose et restait concentré sur son iPad. Maintenant, il va partout et se montre très aventureux! »

Le programme se poursuit tout l’été, avec des visites au zoo et dans les terrains de jeu de la ville.

Avec les informations de Zahra Premji, CBC News