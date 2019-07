Réfection du port : Rimouski interpelle Québec

Le milieu maritime de Rimouski et le maire Marc Parent interpellent le gouvernement Legault pour s'assurer que toutes les installations du port seront bel et bien restaurées lors du transfert de cette propriété fédérale au gouvernement québécois.

Des craintes ont surgi des suites d'échanges avec des responsables du dossier à Québec.

Le maire a senti le besoin de soulever la question lors d'une récente rencontre entre les leaders du secteur maritime de sa ville et la ministre responsable de la Stratégie maritime, Chantal Rouleau.

La rencontre avec la ministre était très positive. J'espère que les orientations qu'elle va donner à son personnel vont se concrétiser pour réaliser la totalité du quai de Rimouski, et non pas une portion , a indiqué M. Parent.

Le directeur de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et président de la Zone industrialo-portuaire de Rimouski, Martin Beaulieu, était présent à la rencontre avec la ministre Rouleau. Il dit qu'une mise à niveau complète est essentielle pour le développement à venir du port.

C’est important d’avoir un signal fort que l’ensemble de l’infrastructure va être développée si on veut être capables de la développer et d’amener des nouveaux utilisateurs du port. Martin Beaulieu, directeur de la Société de promotion économique de Rimouski

Le transfert de propriété entre Ottawa et Québec du port de Rimouski, de même que de ceux de Cacouna, Matane et Gaspé, doit se concrétiser au plus tard le 30 mars 2020.

D’après les informations de Denis Leduc