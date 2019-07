Un orage violent s'abat sur la Péninsule acadienne

Environnement Canada affirme qu'il y a un risque de formation d'orages violents sur une grande partie de la province jusqu'en soirée.

Au plus fort de l'orage, près de 620 clients d'Énergie NB étaient sans électricité. Madawaska-Victoria, Restigouche, York Sunbury Central et la Péninsule acadienne sont les secteurs les plus touchés par la panne dans la province.

Les conditions météorologiques sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire de fortes rafales, de la grosse grêle et de la pluie forte.

Plusieurs Néo-Brunswickois, surpris par les conditions météorologiques dans la Péninsule acadienne, ont profité de l'occasion pour partager des vidéos de l'orage sur les réseaux sociaux.