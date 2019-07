Débat démocrate : match revanche Biden-Harris

Pour la deuxième fois en autant de soirs, 10 démocrates sont sur la scène du Fox Theater à Détroit, au Michigan, mais il s'agit toutefois d'un nouveau groupe de candidats.

La dynamique du débat de ce soir différera grandement de celle d'hier, alors que les deux figures de proue progressistes de cette course, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ont dû essuyer les tirs des candidats centristes.

Physiquement au milieu de la scène, Joe Biden, grand favori des sondages et principal candidat centriste, devrait logiquement être lui aussi au centre des attaques.

L'ex-sénateur du Delaware doit défendre un bilan politique échelonné sur une quarantaine d'années et des déclarations parfois malheureuses. Âgé de 76 ans, le doyen affronte en outre des candidats plus jeunes, dont Kamala Harris, qui avait lancé les attaques les plus vives à son endroit lors du débat de juin.

La position des candidats sur la scène est déterminée par leur place dans les sondages, les meneurs étant au centre et les autres, en périphérie : Michael Bennet, sénateur du Colorado

Kirsten Gillibrand, sénatrice de New York

Julián Castro, ex-maire de San Antonio, au Texas, et ex-membre de l'administration Obama

Cory Booker, sénateur du New Jersey

Joe Biden, ex-vice-président des États-Unis, ancien sénateur du Delaware

Kamala Harris, sénatrice de la Californie

Andrew Yang, entrepreneur

Tulsi Gabbard, représentante d'Hawaï

Jay Inslee, gouverneur de l'État de Washington

Bill de Blasio, maire de New York

Débat de la diversité...

L'enjeu des inégalités raciales sera sans aucun doute abordé.

Le mois dernier, Joe Biden avait essuyé, sans grand succès, les critiques de Mme Harris, ancienne procureure générale, qui l'avait apostrophé sur la question raciale.

Très populaire auprès de l'électorat afro-américain, le vice-président du premier président noir Barack Obama a cette fois-ci la sénatrice Harris sur son flanc gauche et le sénateur du New Jersey Cory Booker, l'autre Afro-Américain en lice, sur le droit.

M. Booker a multiplié les attaques à l'endroit du meneur au cours des dernières semaines, critiquant entre autres la loi visant à réprimer le crime qu'il a fait adopter dans les années 1990, le désignant notamment comme « l'architecte d'incarcérations massives » d'Afro-Américains.

Le tirage au sort a en outre regroupé dans ce deuxième débat les trois autres candidats issus de minorités, dont Julián Castro, qui a œuvré au sein de l'administration Obama.

Enjeu central, la santé devrait susciter de vifs échanges, alors que M. Biden veut étendre l'Obamacare et que d'autres candidats préféreraient, à divers degré, un régime géré par le gouvernement plutôt que par les assureurs.

Le New York Times a rapporté que Joe Biden a déclaré au cours d'un événement partisan qu'il se montrerait plus agressif à l'égard de ses adversaires. Depuis le début de la campagne, il ignore ses rivaux pour s'en prendre au président Trump.

... et de la dernière chance

Le débat d'hier et celui de ce soir sont vitaux pour la survie de plusieurs candidatures, puisque le Comité national démocrate (DNC) a resserré les critères de sélection pour les débats de septembre et d'octobre.

Si la tendance se maintient, il n'y aura alors sans doute qu'un seul débat au lieu de deux. Jusqu'ici, sept candidats se sont assuré une place pour y participer.

L'un des participants aux débats de juin, le représentant de la Californie Eric Swalwell, a déjà abandonné la course.