L'équipe du projet Jocoeur remporte le Prix Hippocrate

Ce prix souligne les succès réalisés par une équipe de travail interdisciplinaire qui se traduit par des bénéfices nets pour les usagers du système de santé.

La directrice adjointe en soins infirmiers de première ligne du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue explique que le programme Jocoeur vise la prévention et le dépistage des maladies chroniques en milieu de travail.

Lise Langlois précise que l'innovation de ce programme est de sortir médecins, infirmières, nutritionnistes, kinésiologues et autres professionnels de la santé de leur bureau pour promouvoir les saines habitudes de vie et faciliter la gestion des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle.

C'est l'exemple parfait d'un partenariat. Quand on développe un programme comme ça, on ne le fait pas pour gagner des prix, mais parce qu'on veut aider les gens et améliorer l'accès aux soins de santé , assure-t-elle.

Sans la confiance et la collaboration des deux entreprises de départ dont faisaient partie à ce moment-là Gino Trudel et Norbord, sans leur confiance, on n'aurait pas pu aller directement dans les milieux de travail. Et de fil en aiguille, avec de bons résultats, les travailleurs répandaient la bonne nouvelle , ajoute Mme Langlois.

Le programme Jocoeur est présent en Abitibi-Ouest depuis 2004.

Il a été mis en oeuvre dans près d'une trentaine d'entreprises, pour un total de près de 3500 patients suivis à plus ou moins long terme.