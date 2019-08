22,5 M$ contre les inondations dans le district du Lac-Beauchamp à Gatineau

Lors de pluies diluviennes dans les dernières années, les résidences et commerces de ce secteur ont été inondés à plusieurs reprises, ce qui a causé d'importants dommages matériels et a interrompu l'accès à des services publics.

La Ville de Gatineau a alors soumis un projet au gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Le député de Gatineau, Steven MacKinnon, doit annoncer jeudi l'octroi d'une enveloppe pour le réaliser. Le maire de Gatineau dévoilera également quel financement il compte accorder à ces travaux.

Il est question de construire et de réhabiliter quatre actifs structurels et trois actifs naturels du bassin versant du ruisseau Wabassee.

Aménagement de zones de rétention, stabilisation des berges, atténuation de l'érosion, correction de talus et des structures de ponceaux, ce vaste chantier aura pour but de renforcer la capacité de stockage d'eau du bassin du ruisseau. On veut réduire la quantité de pluie qui se rendra dans les égouts pour éviter que ceux-ci débordent.

Les premiers travaux doivent commencer en 2019 et se terminer en décembre 2027. Une fois terminées, ces améliorations doivent aider à mieux protéger une zone où habitent 12 500 résidents.

Les autorités estiment que la modernisation du bassin du ruisseau Wabassee réduira de 91 % le nombre de résidents qui n'ont pas accès à des services essentiels durant une inondation.

Cette réfection devrait aussi diminuer de 80 % les pertes économiques locales lors de pluies diluviennes comme en a connu le secteur.

Gatineau a été fortement touchée par les inondations causées par les crues printanières en 2017 et en 2019, notamment le district du Lac-Beauchamp.

Plus de détails à venir