Regina accueille « le plus gros tournoi de Fortnite jamais organisé au Canada »

Jusqu’à vendredi, des centaines d’amateurs du jeu vidéo le plus populaire de la planète, Fortnite, rivaliseront à Regina pour remporter le « plus gros tournoi de Fortnite jamais organisé au Canada », se targue les organisateurs.

Pour la toute première fois dans le cadre de la traditionnelle foire estivale Queen City Ex, une salle a été réservée et transformée en véritable arène de Fortnite. Dès la première journée de compétition, mercredi, l’un des organisateurs, Mark Lloyd, s’est dit très fier du succès de l’événement malgré le peu de temps que lui et les autres ont eu pour tout mettre en place.

« En seulement deux mois, nous avons réussi à attirer des centaines de joueurs d’un peu partout en Saskatchewan, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. »

Si nous revenons l’an prochain, nous espérons avoir plus de temps et attirer des gens de l’est du Canada, des États-Unis et même du monde entier. Mark Lloyd

Il y a 17 ans, Mark Lloyd a délaissé une carrière dans le monde de la finance pour se lancer dans les jeux vidéo. Photo : Radio-Canada

Mercredi après-midi, la grande majorité des compétiteurs étaient de sexe masculin. Il n’y avait qu’une seule participante, Aaliyah Oca, une résidente de Weyburn connue en ligne sous le pseudonyme de Alismurf.

Fanatique de Fortnitedepuis un an, l’adolescente de 17 ans dit avoir participé à plusieurs tournois en ligne. C’est la première fois qu’elle se déplace avec la ferme intention de démontrer à quel point elle maîtrise ce jeu.

« Je suis un peu surprise d’être la seule fille au tournoi, mais je suis aussi très fière. C’est un bel accomplissement. J’ai affronté beaucoup de filles en ligne, mais je ne connais pas beaucoup de filles de la Saskatchewan qui y jouent. »

Aaliyah « Alismurf » Oca a déboursé 40 $ pour participer aux qualifications de son premier tournoi de Fortnite à Regina. Photo : Radio-Canada

Deux jours de qualification

La mère d’Aaliyah Oca raconte que sa fille a été invitée à la Coupe du monde de Fortnite qui a eu lieu la fin de semaine dernière à New York, aux États-Unis. Déçue de ne pas avoir vu sa fille y participer, elle espère qu’elle saura se reprendre cette semaine à Regina.

Pour y arriver, elle devra, comme des centaines d’autres participants, passer par les qualifications qui battent leur plein mercredi et jeudi. Ceux qui enregistreront les meilleurs résultats auront l’occasion d’atteindre la phase éliminatoire vendredi.

Le vainqueur du tournoi remportera une cagnotte de 7500 $.