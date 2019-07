Sensibiliser les utilisateurs d'aides à la mobilité motorisées au code de la route

Des parcours interactifs ont été installés à Val-d'Or et à Malartic pour sensibiliser les utilisateurs d'aides à mobilité motorisées (AMM) aux règles de conduite.

Le sergent Jean-Raphaël Drolet, coordonnateur local en police communautaire pour la Sûreté du Québec à Val-d'Or, indique que la présence accrue de véhicules motorisés rend la sensibilisation d'autant plus importante.

Je vous dirais qu'il y a plus en plus de ces équipements-là sur la route, donc c'est important de suivre les règles pour justement éviter d'être impliqué dans une collision, dit-il. Quand l'utilisateur de l'aide à la mobilité motorisée comprend qu'il doit agir comme un piéton, et non pas comme un automobiliste ou un cycliste, bien ça aide beaucoup à faire la sensibilisation.

Projet pilote

L'activité a lieu dans le cadre d'un projet pilote, qui comporte d'ailleurs l'application de contraventions, autant pour les automobilistes que pour les utilisateurs d'AMM.

C'est par exemple si on ne laisse pas la priorité, si on ne respecte pas le sens de la circulation et ainsi de suite, donc ce sont des amendes de différents montants , note-t-il. Les amendes peuvent aussi être données aux automobilistes qui ne respectent pas le Code de la route.

Le sergent Drolet se dit agréablement surpris de la participation du public au parcours interactif. Près de 25 personnes y ont pris part à Val-d'Or et à Malartic.

Le projet pilote du ministère des Transports s'échelonne de 2015 à 2020.

- Avec la collaboration d'Emily Blais