Ours abattus : trois personnes accusées d'entrave au travail des agents de la faune

Trois personnes ont été arrêtées et accusées d’entrave au travail des agents de conservation de la faune à Coquitlam, en Colombie-Britannique, après une dispute autour de la capture de trois ours dans le secteur de Chineside.

Appelés sur les lieux mardi, les agents de conservation de la faune tentaient de diriger une femelle et ses deux oursons vers un arbre, pour les tranquilliser, lorsque trois individus, deux hommes et une femme, les auraient physiquement et verbalement empêchés de faire leur travail.

Ils auraient ignoré les demandes répétées des agents de quitter les lieux et de les laisser effectuer une tâche difficile.

Les trois personnes ont été arrêtées et accusées d’entrave au travail des agents. Deux téléphones cellulaires ont aussi été saisis.

Nous croyons que ces téléphones contiennent des preuves associées aux délits , a affirmé l’agent Murray Smith, du service de conservation de la faune.

« Ne tuez pas les ours! »

Tony Faccin (à gauche) et Susan Flint (à droite) ont été arrêtés et accusés d’avoir entravé les efforts des agents de police pour retrouver une ourse et ses petits. Photo : Radio-Canada / Jim Mulleder

Susan Flint est l'une des personnes arrêtées mardi soir. Elle a dit avoir entendu de l'agitation devant sa maison et être sortie Selon elle, un agent de protection de la faune pourchassait un ours avec un fusil de chasse.

J'ai simplement dit : "Ne tuez pas les ours. Ne tuez pas les ours ni les oursons." Susan Flint

M. Faccin, qui a lui aussi été arrêté et accusé d'entrave au travail des agents, trouve pour sa part « ridicule » que les agents brandissent des fusils de chasse dans un quartier résidentiel alors qu'il y a des enfants.

Lorsque la police est arrivée, M. Faccin a été menotté, et placé à l'arrière du véhicule de police. Son téléphone a été confisqué.

La famille d'ours euthanasiée

La famille d'ours a par la suite été euthanasiée, car elle s’était habituée à la présence humaine et à la nourriture, selon M. Smith.

L’inspecteur dit comprendre le sentiment des personnes accusées d'entrave, mais rappelle qu'une meilleure gestion des poubelles résidentielles parviendrait d’éviter ce genre de situation.

Les agents de la conservation ne font pas ce métier pour détruire la faune, mais bien pour la protéger. Murray Smith, du service de conservation de la faune

Il y a une semaine, une femme et son bébé ont été pris au piège à l'intérieur de leur maison lorsqu'un jeune ours s'est introduit par le balcon arrière et a fouillé la maison pour se nourrir.

Tous les aliments chauds et tous les types de cuisson ou de grillades sont interdits dans le parc Mundy de Coquitlam, afin de dissuader les ours affamés de se promener dans le parc.

Avec les informations d'Yvette Brend