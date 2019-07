La tordeuse des bourgeons de l'épinette, encore méconnue

Encore cette année, on peut observer sur la Côte-Nord des nuées de papillons de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Malgré l'abondance de l'insecte et le fait qu'il soit l'un des plus étudiés par les chercheurs québécois, plusieurs mystères persistent autour de sa reproduction, sa migration et la durée du cycle de son infestation.