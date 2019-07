La destruction d’un boisé soulève des questions à Chicoutimi

Le projet des Habitations du Parc, qui prévoit la construction de 99 logements sur le terrain en face du parc Rosaire Gauthier dans l’arrondissement de Chicoutimi, a nécessité la coupe d’une centaine d’arbres. Une décision qui soulève des questionnements et des critiques quant à la gestion des boisés urbains à Saguenay.

L'organisme les Verts boisés du fjord déplore que la Ville n’ait pas de politique rigoureuse de foresterie urbaine qui devrait normalement accompagner ce type de projet immobilier. Il soutient également que Saguenay n’a pas mené d'étude afin d’évaluer l’impact d’un tel déboisement sur la canopée urbaine (c’est-à-dire, le pourcentage de verdure sur son territoire) et sur les îlots de chaleur.

En dessous d’une canopée urbaine, il y a plus de fraîcheur et c’est fort utile pour les municipalités de contrôler les îlots de chaleur avec la canopée. Mais on n’a pas cette étude à Saguenay , mentionne le président du conseil d’administration des Verts boisés du fjord, Gilles Tremblay.

L’organisme ne s’oppose toutefois pas au projet résidentiel qui prévoit la construction d’une centaine de logements. Selon son président, il contribuera à contrer l’étalement urbain, à optimiser l’ensemble résidentiel ainsi qu’à aménager le territoire.

La réglementation municipale actuelle n’oblige pas les promoteurs à replanter les arbres coupés lors de développement. L'Office d'habitation Saguenay-Le Fjord, qui est propriétaire du terrain, se fait toutefois rassurant.

Il va y avoir de la verdure autour des bâtiments et il va y avoir des arbres qui vont être plantés en fonction de la finalité des travaux , précise le directeur général, Adam Boivin.

La Ville de Saguenay confirme ne pas avoir de données sur la canopée urbaine, mais soutient avoir pour objectif de protéger les boisés urbains.

D’après le reportage de Thomas Laberge