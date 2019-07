Frérot Soeurette ferme ses portes après plus de 50 ans à Amos

Véritable institution à Amos, la boutique de vêtements a pignon sur la 1re Avenue depuis 1967, soit plus de 50 ans.

Suzanne Blais explique qu'il fallait faire un choix entre l'entrepreneuriat et sa carrière politique.

C'est une décision très difficile, ça n'a pas été pris sur un coup de tête. [J'ai commencé à y réfléchir] au moment où j'ai été élue. Je m'étais donné un an pour regarder toutes les possibilités , confie-t-elle.

On est rendu aujourd'hui à annoncer notre vente de fermeture de boutique. C'est sûr que mon plus grand souhait serait que quelqu'un se présente et veuille prendre la relève de Frérot Soeurette ou la relève du bail , fait-elle savoir.