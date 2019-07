Abolition des frais de retard: la bibliothèque Alice-Lane fait des heureux

Même s’il n’y a pas encore de chiffres officiels, la responsable de la culture et de la bibliothèque pour la Ville de Baie-Comeau, Marie Amiot, prévoit tout de suite les résultats : une augmentation des abonnements, des prêts et de la fréquentation.

On le constate : les gens prennent plus de livres, sont plus à l’aise, ils sont très heureux. On a eu d’excellents commentaires.

Marie Amiot, responsable de la culture et de la bibliothèque pour la Ville de Baie-Comeau