Rampe de halage à Bas-Caraquet : Higgs s'en prend à l'entreprise québécoise Groupe Océan

L'absence de rampe de halage au chantier naval est au coeur du problème qui a poussé Groupe Océan à congédier temporairement 37 employés dès le 27 août.

Selon Blaine Higgs, l'entreprise québécoise a profité du Nouveau-Brunswick pour en arriver à ses fins.

«Je suis épuisé des compagnies qui tentent de prendre avantage de notre province et de nos personnes. Je veux que nos populations aient les mêmes opportunités que tout le monde, mais sur des bases durables et à long terme. Pas avec des gens qui sont de passage.» - Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs

Selon le premier ministre, une entreprise comme le Groupe Océan a la responsabilité d'investir dans les infrastructures de la province.

Il affirme aussi que la construction de la rampe n'aurait pas évité la vague de mises à pied temporaires annoncée la semaine dernière. Le Groupe Océan avait déjà pour objectif de quitter le chantier naval, soutient-il.

L'entreprise réplique

Invité à réagir, le Groupe Océan est surpris de ce qu'avance le premier ministre.

Leur porte-parole mentionne que l'entreprise est venue au Nouveau-Brunswick pour bâtir une relation à long terme avec la communauté.

Groupe Océan espère bientôt une nouvelle rampe de halage au chantier naval de Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

«En fait, la seule raison pour laquelle on devrait quitter, c'est parce que lui a décidé de bloquer le dossier de ne pas respecter les ententes. Donc on n'est pas venu pour un «arrêt rapide», explique le directeur des affaires publiques et corporatives du Groupe Océan, Philippe Filion.

L'entreprise persiste à dire que le gouvernement de Blaine Higgs doit respecter les ententes conclues par ses prédécesseurs et construire une rampe de halage au chantier maritime.

D'après M. Filion, ce n'est pas au privé d'investir dans les infrastructures de Bas-Caraquet puisqu'elles appartiennent au gouvernement.

Groupe Océan ajoute que si la rampe avait été construite, la relation d'affaires entre son entreprise et la province aurait continuée.

Avec les informations Alix Villeneuve