Une infirmière manitobaine veut faire d’une ambulance sa résidence

Pour son projet, Stéphanie Demers a un budget limité. Elle espère dépenser un maximum de 12 000 dollars.

Ma plus grande motivation est d’être libre, d’aller où je veux et d’amener ma maison avec moi. Stéphanie Demers, infirmière

L'ambulance était un bon choix pour elle. « Il y a déjà tout le système électrique en place, explique l’infirmière; [l'ambulance] est venue avec des lumières et des prises électriques. »

De plus, elle précise que le véhicule est construit de manière à être durable et a une carapace bien adaptée pour l’isolation.

Dans sa maison qui prend forme au jour le jour, la jeune minimaliste a déjà installé un lit et une petite cuisine.

Le phénomène des mini-maisons a pris de l’ampleur dans les dernières années. De nombreux Canadiens optent pour cette forme d’habitat pour des raisons écologiques, économiques, mais aussi de mobilité.

Une mini-maison préfabriquée coûte en moyenne entre 60 000 $ et 100 000 $, selon les entreprises spécialisées dans le domaine. Lorsque le propriétaire choisit de faire lui-même les travaux comme c’est le cas pour Stéphanie Demers, le coût final peut être de 30 000 $, voir moins.

« Il y a des gens qui mettent beaucoup d’argent sur les mini-maisons et lorsque tu rentres chez eux c’est le grand luxe. La mienne sera quelque chose de simple, dit l'infirmière. »

Par sa dimension réduite, une mini-maison utilise moins de matériaux, consomme moins d’énergie, réduit le gaspillage et est donc jugée plus écologique.

Pour vivre de manière permanente dans son ambulance et faire face aux températures extrêmes de l’hiver manitobain, Stéphanie Demers envisage d’utiliser des chaufferettes qui fonctionnent au diesel : « J’ai un réservoir de diesel dans l’ambulance que je pourrais faire fonctionner, dit-elle. »

La jeune minimaliste n’exclut pas la possibilité d’aller travailler dans les régions plus chaudes pendant les périodes hivernales afin d’utiliser moins de diesel. « Je suis une infirmière et je peux travailler partout au Canada et même aux États-Unis », dit-elle

Lorsqu’elle ne sera pas sur la route, elle envisage de louer un terrain où elle pourra placer sa mini-maison. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Avant de pouvoir emménager définitivement dans sa nouvelle maison, elle doit encore faire de nombreux travaux. « Installer la toilette et une douche est un gros projet que j’entreprendrai en dernier [...], ça prend beaucoup de planification, car il faut de l’eau chaude et de plus grands réservoirs », affirme-t-elle.

Une fois sa maison terminée, Stéphanie Demers espère y vivre le plus longtemps possible. « Je suis jeune et je veux vivre comme ça, voyager et profiter de la vie jusqu’à ce que je n’ai plus envie de m’amuser. Une hypothèque pour une maison normale est trop de responsabilités. »