Un centre de consommation supervisée réclamé pour Moncton

Mais alors que la crise des opioïdes frappe les petites villes et les banlieues, il n’y a toujours aucun centre du genre en Atlantique.

Des études démontrent les bénéfices de ces sites de consommation supervisée sur la santé publique, car elles ont pour objectif la réduction des dommages causés par les drogues ; et sur la sécurité publique, car elles peuvent diminuer le nombre de seringues abandonnées dans les parcs ou les ruelles.

Les gens qui s'injectent dans les lieux publics ont la crainte d'être arrêtés et sont souvent moins enclins à récupérer leur matériel , explique Dre Carole Morissette, chef médicale de la Direction régionale de la santé publique de Montréal.

[Le] fait même de fréquenter les services [de consommation supervisée], ça réduit les seringues à la traîne , dit la chef médicale, qui a oeuvré à la mise sur pied de ces centres au Québec.

Le problème des seringues souillées traînant dans les parcs de Moncton revient chaque été, au point que des citoyens tels Richard Hyslop passent plusieurs jours par semaine à retirer les seringues de certains lieux publics.

En outre, les études réalisées au sujet des sites d’injections ne relèvent pas de hausse de la criminalité aux endroits où de tels centres ont été implantés.

Il faut vraiment voir que le service n'est pas un problème, mais plutôt une solution aux seringues à la traîne. Dre Carole Morissette

Les centres de consommation supervisée (Nouvelle fenêtre) font partie de la stratégie du gouvernement fédéral pour combattre la crise des opioïdes, et se multiplient au pays. Il y en a maintenant 46, mais toujours aucun en Atlantique. Un premier devrait toutefois voir le jour bientôt en Nouvelle-Écosse.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les centres de consommation supervisée au Canada, en date de juillet 2019. Photo : Radio-Canada

À Halifax, l'organisme HaliFIX a obtenu ce mois-ci une exemption à la Loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances, en vertu de l’article 56.1 (1) (Nouvelle fenêtre) , qui permet l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée pour des raisons médicales et de santé publique.

Et ces centres ne sont plus uniquement l'affaire des grandes villes. Des endroits comme Grande Prairie en Alberta et Thunder Bay en Ontario en possèdent, même si ces municipalités sont plus petites que Moncton.

D’après les renseignements de Jean-Philippe Hughes