Le succès musical de l’été 1988

« Chaque été, c’est la même chose. On se fait attraper par une chanson à succès », déclare le présentateur Charles Tisseyre au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 30 juin 1988.

La journaliste Marie-France Bazzo offre un rappel de quelques succès estivaux des dernières décennies tant sur la scène québécoise que sur la scène internationale.

Certaines chansons sont conçues avec des ingrédients éprouvés : filles, automobiles et amourettes, ingrédients auxquels on ajoute une pincée de soleil et de plage.

Afin d’atteindre le sommet au cœur de l’été, une chanson destinée à devenir un tube estival sera mise en marché au printemps, explique un responsable de la programmation de la chaîne télé Musique Plus.

Bien souvent, la chanson de l’été lance également une nouvelle danse, que ce soit le pied de poule, la bamba ou le disco.

D’autres succès musicaux causent cependant la surprise ou s’inscrivent dans les courants sociaux qui agitent la société.

Ce qui fait dire à la journaliste : « L’important ne serait donc pas de bronzer, mais de participer! »

Et quel sera le tube de l’été 1988?

Au moment de produire le reportage, il est trop tôt pour trancher entre Bye bye mon cowboy de la Québécoise Mitsou ou Asimbonanga du Sud-Africain Johnny Clegg…