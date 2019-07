Taxe carbone : le litige de la Sask. pourrait coûter des « centaines de milliers de dollars »

Une rencontre entre les procureurs généraux de quatre provinces qui s’opposent à la taxe carbone du gouvernement fédéral, soit l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, a eu lieu à Saskatoon mardi.

La réunion a été organisée dans le but d’élaborer une stratégie judiciaire en vue de l’audience de la Saskatchewan devant le plus haut tribunal du pays, prévue en décembre prochain.

Le ministre de la Justice et procureur général de la Saskatchewan, Don Morgan, croit que les coûts de cette contestation, qui incluent entre autres les frais de voyagement et d’avocats, pourraient s'élever à des centaines de milliers de dollars, mais n’atteindront pas les millions de dollars.

À lire aussi : La taxe sur le carbone devra augmenter pour atteindre les cibles canadiennes

« L’importance d’essayer de déterminer les limites de ce que peuvent faire le fédéral et le provincial est si grande que nous sommes plus que disposés à dépenser de l’argent pour tenter d’obtenir une réponse claire et des réponses claires », a affirmé Don Morgan lors d’un point de presse mardi.

Le directeur de la Fédération canadienne des contribuables dans la région des Prairies, Todd MacKay, partage également la position du gouvernement.

« C’est frustrant que [la contestation] coûte beaucoup d’argent. Certainement, la province a raison de défendre les contribuables et lutter contre [la taxe carbone] », explique Todd MacKay.

Toutefois, les centaines de milliers de dollars de frais anticipés pour la contestation judiciaire ne seraient pas suffisamment élevés pour amoindrir l’impopularité de la taxe carbone auprès des contribuables, selon Frédéric Boily, politologue à l’Université de l’Alberta.

« Évidemment, si les coûts devenaient vraiment trop élevés et si les gouvernements provinciaux subissaient vraiment une rebuffade forte devant les cours, ça pourrait leur retomber sur le nez », dit-il.