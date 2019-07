Sécurité à vélo : Ottawa va construire de nouvelles « intersections protégées »

La Ville d’Ottawa espère que les automobilistes et les cyclistes vont s’habituer aux « intersections protégées » — comme celle à l’intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent — puisqu’elle entend en ajouter aux sept déjà construites sur son territoire.

Ces intersections se distinguent des autres coins de rue, notamment grâce à leurs pistes cyclables peinturées en vert et leurs îlots de ciment pour isoler les cyclistes et les piétons de la circulation automobile.

Ces intersections s’inspirent d’un concept néerlandais implanté un peu partout aux États-Unis et au Canada , a expliqué par courriel la directrice des services de circulation à la Ville d’Ottawa, Krista Tanaka.

Il existe déjà sept intersections protégées à Ottawa, dont certaines ne sont pas encore accessibles aux cyclistes. Selon Mme Tanaka, chaque intersection est conçue selon son « contexte » spécifique et en fonction de l’espace disponible.

Les designs continuent de s’améliorer et d’évoluer au fur et à mesure que la Ville les implante dans les rues d’Ottawa, ce qui comprend une intégration qui tient compte des services de transport en commun et de déneigement , a écrit Mme Tanaka à CBC.

Encore de l’éducation à faire

Certains regroupements de cyclistes applaudissent la construction d’intersections protégées, qu’ils estiment être plus sécuritaires. Par exemple, les îlots de ciment forcent les automobilistes à faire des virages à droite plus larges, ce qui leur donne le temps de voir les cyclistes et les piétons qui traversent la rue.

Il faudrait cependant améliorer la signalisation à ces croisements spéciaux, selon les associations cyclistes. Avant l’ajout de bollards flexibles plus tôt cette semaine au coin de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent, de nombreuses voitures roulaient dans la voie réservée aux vélos.

Des bollards flexibles ont été installés à l’intersection de la rue Donald et du boulevard Saint-Laurent, à Ottawa, pour protéger une nouvelle piste cyclable. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

De nouvelles infrastructures routières requièrent un peu plus d’éducation, a reconnu Mme Tanaka. La Ville compte donc organiser des « activités de sensibilisation » à divers endroits, comme dans les écoles et dans certains milieux de travail.