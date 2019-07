Des triathloniens vont nager dans le canal Rideau

J’ai couru et fait du vélo sur le bord du canal, j’ai patiné et fait du kayak sur le canal, mais je n’ai jamais nagé dedans , admet Samantha Klus, une Ottavienne de 24 ans qui participera à plusieurs courses samedi et dimanche.

Samantha Klus fera, au total, six petits triathlons durant la fin de semaine en participant à deux compétitions de type « Enduro ». Photo : Radio-Canada

Certains compétiteurs, dont Mme Klus, ont pu tester les eaux du canal Rideau, jeudi, en prévision des épreuves de la fin de semaine... Mais aussi pour démontrer que l’exercice est tout à fait sécuritaire.

J’ai entendu plusieurs histoires, mais maintenant que je suis allé dedans, ce n’est pas si pire. C’est amusant , relate Miguel Alvarez, un athlète de 15 ans qui va compétitionner dans les prochains jours.

C’était chaud et ce n’était pas aussi dégueulasse que les gens le disaient. Miguel Alvarez, triathlonien

Miguel Alvarez va rivaliser avec d'autres jeunes athlètes de son âge. Photo : Radio-Canada

La qualité de l'eau est dans les normes de la Fédération internationale de triathlon, selon les organisateurs.

Nous avons enlevé les algues et fait trois tests de qualité de l’eau , ajoute le chef des opérations pour le triathlon Super League, Michael Brown.

En 2016, la piètre qualité de l'eau du lac Dow — traversé par le canal Rideau —avait perturbé quelques épreuves de natation lors des championnats canadiens de triathlon en 2016.

Repenser le triathlon

Le choix de l’emplacement des épreuves de nage n’est pas le seul qui sort de l’ordinaire avec le triathlon Super League. Le circuit, mis sur pied il y a trois ans, se distingue des compétitions traditionnelles en misant sur des formats un peu différents, tant pour les athlètes que pour les spectateurs.

Les routes sont plus courtes et plus rapides. Il y a plusieurs tours, et on met l’accent sur l’expérience des spectateurs. On peut être à un endroit et voir la course à pied, à vélo, et la nage , explique M. Brown.

Par exemple, Mme Klus va faire des courses de type « Enduro », durant lesquelles ses rivaux et elle devront faire 300 mètres de nage, 4 kilomètres de vélo et 1,6 kilomètre de course à pied trois fois de suite, sans arrêt. Qui plus est, les deux athlètes en queue de peloton après chaque discipline sont éliminés.

Pour les professionnels, le triathlon de la fin de semaine à venir représente la dernière chance de se qualifier pour les championnats de la Super League qui auront lieu plus tard cet automne.

La ligue a par ailleurs signé une entente de trois ans avec la Ville d’Ottawa pour y tenir des compétitions.

Avec les informations de Kim Vallière