266 livres de déchets amassés sur les berges du lac Osisko

Jimmy Vigneux, un des fondateurs de la mission 100 tonnes, note que les bénévoles ont ramassé une importante quantité de déchets, surtout de mégots de cigarettes.

On a ramassé 266 livres de déchets, on était une quarantaine de personnes, ça a été super cool. Si on regarde les autres nettoyages qu'on a faits un peu partout dans notre tournée québécoise, 266 livres, ce n'est pas tant que ça. Mais si vous aviez vu le nombre mégots de cigarette qu'on a ramassés... je vous le dis, ça ne se compte pas en centaines, mais en milliers , a-t-il lancé en entrevue à Des matins en or.

Partout au Québec

Mission 100 tonnes, créée il y un an, effectue une tournée des régions du Québec.

Jimmy Vigneux souligne que la communauté de Rouyn-Noranda était enthousiaste de participer. Hier, on a eu un super accueil. Plein de monde motivé, qui sont contents qu'on vienne dans la région , témoigne M. Vigneux.

L'objectif de Mission 100 tonnes consiste à mobiliser la population du Québec à changer leurs habitudes et à nettoyer les cours d'eau.