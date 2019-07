Une famille croyant avoir retrouvé son serpent découvre que c’est un imposteur

La famille Sannella pensait avoir finalement retrouvé Monty, un python de onze mois, quand la police de Toronto a annoncé avoir trouvé un python constricteur dans un égout de l'est de la ville. Fausse joie.

La famille en question est à la recherche de son animal depuis juin dernier, soit depuis que le reptile s'est enfui de la maison.

Après le signalement de la police, les Sanellas sont allés récupérer le python trouvé auprès des services vétérinaires, mais ont découvert par la suite qu'il ne s'agissait pas de Monty.

Nous avons donc maintenant un serpent imposteur à la maison - que nous avons appelé Sneaky Pete - et je ne sais pas quoi faire de lui , a déclaré Samantha Sannella,. Son fils de 18 ans a acheté le vrai Monty en novembre dernier.

Nous sommes tellement tristes que Monty soit toujours porté disparu , a-t-elle ajouté.

Samantha Sannella est heureuse d'avoir récupéré le serpent de son fils. Photo : CBC/Sue Reid

Le serpent semblait heureux d'être à la maison, mais le fils de Mme Sanella a remarqué un comportement inhabituel de la part de l'animal : il a remarqué Sneaky Pete soulever une branche dans son terrarium, quelque chose qu'il n'avait jamais vu Monty faire auparavant.

Il a donc examiné quelques vieilles photos de Monty et s'est vite rendu compte que les motifs sur la tête du serpent devant lui ne correspondaient pas à ceux de Monty.

Peur et tristesse

Mme Sanella a confié avoir eu un peu peur mardi soir parce que Sneaky Pete semble un peu plus fort que Monty. Elle a mis des livres au-dessus de son terrarium pendant la nuit pour l'empêcher de se faufiler dans la nuit.

La dernière chose que je veux, c'est deux serpents disparus et en liberté dans ma maison! Samantha Sannella

L'autre pensée était : "Et si c'était une femelle et que Monty revenait, et que tout d'un coup, nous avions un élevage de pythons? , a déclaré la mère de famille.

Cela signifie aussi qu'un autre propriétaire doit ête à la recherche de son animal de compagnie, a commenté Mme Sanella.

Elle a eu espoir espoir de le retrouver après avoir vu un homme publier un article sur son python disparu sur Facebook. Mais après quelques échanges de courriels, l'homme a réalisé que les motifs de peau de son serpent ne correspondaient pas non plus.

Combien de pythons sont en liberté dans les égouts de Toronto ? s'interroge Mme Sanella. À l'évidence, il y en a beaucoup .

La famille a créé une page Facebook appelée Missing Pythons of Toronto (Nouvelle fenêtre) (Pythons disparus de Toronto, en français) dans le but de trouver la famille de l'imposteur dans les plus brefs délais.

Les pythons royaux mesurent généralement environ 1,2 m de long et sont des constricteurs non venimeux.

Ils peuvent se passer de nourriture pendant plusieurs mois, d’après plusieurs sites Web d'amateurs de python royal.