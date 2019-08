Bières : de plus en plus d’artisans du houblon au Québec

À l’émission Consommateur plus du 1er décembre 1978, le journaliste Simon Durivage fait évaluer en laboratoire les 18 bières produites au Québec.

Pas étonnant que les clients de la brasserie où il se rend pour faire un test de goût n’arrivent pas à identifier correctement les bières dégustées.

Il faudra attendre les années 1980 pour qu’un Québécois ouvre une microbrasserie.

À l’émission Le sens des affaires du 18 février 1987, le journaliste Pierre Sormany nous fait découvrir la brasserie Massawippi, la plus ancienne brasserie artisanale au Québec située à North Hatley.

Lorsque le propriétaire demande son permis pour produire de la bière, les fonctionnaires n’en reviennent tout simplement pas. Il était le huitième seulement dans l’histoire du Québec. Le premier depuis 1896.

Le permis émis dans les années 1980 ne permettait la vente de la bière que sur le lieu de sa fabrication.

Par contre, le brasseur spécialisé dans les bières de types anglaises et écossaises a eu du flair. Quelques années plus tard, d’autres emboîteront le pas. Comme l’explique le journaliste :

Le 23 juin 2010, la journaliste Andrée Langlois de L’Épicerie consacre un reportage aux bières artisanales québécoises et à l’essor des microbrasseries.

Selon le biérologue Mario D’Eer, Les brasseurs québécois s’inspirent de trois grandes tendances internationales : l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni.

Ils reproduisent des recettes inspirées des Européens en y ajoutant une touche québécoise. On a qu’à penser à l’ingrédient classique du sirop d’érable présent dans plusieurs bières de microbrasserie.

Si on se compare à d’autres provinces du Canada, on est très éclaté dans ce que l’on fait. On fait du vieillissement en fût de chêne, on fait des bières avec du houblonnage accru. [...] Au Québec on n’est pas dans un carcan, on s’amuse.

Dominique Gosselin, maître brasseur, Les Brasseurs du Temps