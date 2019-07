Coup d’envoi du Festivent de Lévis

Avec une des scènes qui a doublé sa capacité et un nouveau service de transport par autobus entre la rive nord et sud, le Festivent s’apprête à accueillir les festivaliers mercredi dès 17 h.

Située à deux minutes à pied du parc Champigny, la scène Hydro-Québec pourra accueillir deux fois plus de spectateurs en comparaison avec l’an dernier.

Des artistes comme Patrice Michaud, La Chicane et Gregory Charles y présenteront leur spectacle de jeudi à samedi.

Au parc Champigny à la scène Loto Québec, les concerts commencent dès mercredi avec Smash Mouth et We Are Monroe. Si l’an dernier le Festivent a attiré une foule record grâce à la venue de Bryan Adams, cette année, les têtes d’affiche comme Sean Paul, Weezer et Les Cowboys Fringants tenteront, elles aussi, d'attirer les festivaliers.

Comme le souligne Catherine Ouellet, directrice des communications du Festivent, les spectacles n’affichent pas complet pour le moment, mais il est possible que le jour même les organisateurs doivent fermer l’accès à une scène qui aurait atteint sa pleine capacité.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des sièges gonflables seront disponibles sur le site pour amuser les enfants. Photo : fournie par le Festivent

Catherine Ouellet souligne que les familles pourront profiter des activités de la Place de la famille au parc Champigny. L’espace a été réaménagé, indique-t-elle, et des sièges amusants seront installés pour les enfants.

Mercredi, les familles sont attendues de 17 h à 20 h. De jeudi à dimanche, l’horaire est de 10 h à 20 h.

Une navette pour la rive nord

Le service de navette entre le site du festival et les parcs de stationnement à l’UQAR, l’aréna de Saint-Romuald et l’aréna de Saint-Rédempteur sont de retour cette année au coût de 1 $.

Le Festivent ajoute un service de navette entre les parcs de stationnement P2 et P3 de l’Aquarium de Québec pour permettre aux festivaliers de la rive nord de se déplacer vers le site du festival en utilisant les transports en commun.

Navettes Horaire : 17 h 30 à minuit, du 31 juillet au 4 août 2019 Fréquence de passage des navettes : toutes les 20 minutes Tarif : 1 $

Pas de bouteilles en acier inoxydable

Pour une question de sécurité, le Festivent n’accepte pas les bouteilles d’eau en acier inoxydable. Cependant, les festivaliers peuvent apporter leur propre bouteille d’eau réutilisable en plastique rigide et utiliser les fontaines sur le site pour s’hydrater.

Pas de chaises devant les scènes

Également pour la sécurité, le festival demande aux spectateurs de ne pas apporter de chaise cette année pour assister aux concerts.

Selon la directrice des communications, il s’agit aussi d’une façon pour le festival de mieux gérer l’espace devant les scènes et pour être en mesure d’accueillir un plus grand nombre de festivaliers.