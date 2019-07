La coupe débarque à Montmagny

Le défilé de la coupe Stanley et de Samuel Blais, le joueur des Blues de Saint-Louis originaire de Montmagny, est parti à midi de l’aréna où tout a commencé pour le hockeyeur professionnel.

Tout au long de la journée des activités sont été prévues pour célébrer son retour et celui du mythique trophée dans la ville. Après le défilé, entre 13 h 15 et 15 h 30, le numéro 9 des Blues s’adonnera à une séance de photos avec ses admirateurs.

C’est une grande fête d’avoir la coupe Stanley, un moment historique pour chez nous. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’avoir la coupe, la dernière fois c’était en 1986, donc tout est en place pour passer une très belle journée , assure Jean-François Roy, le directeur du service des loisirs de la Ville de Montmagny.

Vers 11 h 30, des gens arborant les couleurs des Blues avait déjà commencé à s’entasser le long des rues où passe le défilé.

On a estimé peut-être à 5000 le total qui va passer sur le site. Ça arrive de partout, les gens de l’extérieur de Montmagny et de la région voulaient avoir des informations pour savoir comment ça allait se passer. On s’attend à beaucoup de visite , se réjouit Jean-François Roy.

Le 1er juin, lors d’un des matchs de la finale des séries, la ville avait accueilli environ 2000 personnes pour son tailgate et la projection de la partie, selon le directeur du service des loisirs.

