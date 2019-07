Réseau de transport rapide par autobus : le maire de Regina prône la patience

Ce dernier soutient que la population à Regina n’est pas assez imposante pour que la Ville justifie des dépenses de plusieurs millions de dollars pour instaurer un projet de transport rapide par autobus.

Même s’il n’est pas totalement contre cette idée, il exhorte les conseillers municipaux à ne pas étudier la question pour le moment .

On est encore en train de mettre en place notre système de transport en commun traditionnel et on n'a aucune étude entre les mains quant aux coûts d’un projet comme celui-là , déclare Michael Fougere.

Un réseau de transport rapide par autobus impliquerait davantage d’autobus, plus de voies réservées ainsi que des améliorations aux infrastructures déjà en place.

Saskatoon en deuxième vitesse

De son côté, la Ville de Saskatoon a dévoilé, le printemps dernier, trois itinéraires pour son réseau de transport rapide par autobus qui devrait voir le jour d’ici 2025.

En 2017, le conseil municipal a approuvé un plan d’environ 120 millions de dollars afin de réorganiser le réseau de transport en commun sur son territoire.

Avec les informations de CBC News