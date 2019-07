La grève des employés municipaux à Plaisance entre dans sa troisième semaine

Ils sont inquiets des changements proposés par la Municipalité à leur convention collective : une augmentation salariale qu’ils jugent inadéquate et un nouvel horaire de travail qui réduit la possibilité d’être payé pour les heures supplémentaires.

C’est très frustrant. Ils ne nous offrent rien. Zéro. Gerry Quilty, président local, SCFP

Gerry Quilty indique que son syndicat négocie la nouvelle convention collective avec la municipalité depuis 15 mois. Il dénonce la décision du conseil municipal d’embaucher des consultants professionnels pour négocier le nouvel accord.

Nous sommes très déçus que la Municipalité paie des consultants pour renégocier la convention collective. C’est aussi très difficile de travailler avec le maire. Il ne veut pas coopérer , lance Gerry Quilty.

J’ai l’impression que [le maire] voulait une grève et que c’est devenu personnel. Ça rend les choses très difficiles.

Les 15 employés de la municipalité dénoncent l'embauche des négociateurs professionnels par le conseil municipal de Plaisance. Photo : Radio-Canada / Noah Laybolt

La municipalité se défend

Le maire de Plaisance, Bernard Power, explique qu’entre 2009 et 2017, les employés municipaux à Plaisance ont vu leur salaire augmenter entre 4 % et 8 % annuellement.

Le maire Power ajoute que la Municipalité n'avait aucun gestionnaire avec de l’expérience en matière des négociations.

Nous avons donc conclu qu’il fallait engager deux consultants capables de négocier la convention collective pour nous , explique-t-il.

Selon le maire Power, la convention collective proposée au SCFPSyndicat canadien de la fonction publique par les consultants améliorerait les services et diminuerait la facture pour les contribuables .

M. Power n’a pas voulu commenter les détails de la convention collective, mais il confirme que l’augmentation salariale proposée est moins de 4 % par année.

Les 15 employés en grève sont des agents d'application des règlements municipaux et des employés de l’aréna municipal et de la mairie.

Les services essentiels maintenus

Le maire Power indique que la grève a eu une incidence sur les services municipaux, mais assure que le conseil municipal essaie de maintenir les services essentiels .

Jerry Earle, le président de NAPENewfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees , le plus important syndicat de la fonction publique à Terre-Neuve-et-Labrador, a participé aux manifestations du syndicat mardi et a présenté un chèque de 1000 $ aux employés municipaux.

M. Earle espère que les deux partis retourneront bientôt à la table de négociation, notant que les conflits de travail peuvent mener à des problèmes de moral s’ils durent trop longtemps.

Mais Gerry Quilty, le président local du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , indique que les membres de son syndicat sont prêts à faire la grève jusqu’à ce qu’une entente plus favorable soit conclue avec le conseil municipal de Plaisance.

Nous faisons la grève et nous ferons la grève jusqu’au moment où nous obtenons une convention collective équitable.

Avec les informations de Noah Laybolt, CBC