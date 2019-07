Les Raptors de Toronto ont dynamisé l'économie canadienne

Le produit intérieur brut du Canada a augmenté de 0,2 % en mai, grâce à des secteurs « prévisibles » tels que la construction et la fabrication. Toutefois, les exploits des Raptors de Toronto au championnat de la NBA ont aussi dynamisé l'économie, selon Statistique Canada.

L'économie a connu une croissance supérieure à celle attendue par les analystes au cours du mois de mai, en partie grâce à un bond de 0,5 % du secteur des arts et du divertissement et à une hausse de 0,4 % des services d'hébergement et de restauration.

Ce sont deux secteurs qui incluraient des dépenses telles que l'achat de billets pour les séries éliminatoires de la NBA, ou encore celles réalisées dans des restaurants et des bars, notamment pour suivre les rencontres des Raptors.

L'agence de données attribue cette hausse des dépenses à une plus grande participation aux sports-spectacles et il n'est pas difficile de voir pourquoi cela s'est passé.

Les Raptors ont remporté le championnat de la NBA pour la première fois en 24 ans, suscitant un engouement partout au pays.

Au mois de juin dernier, le prix d'une paire de billets pouvait atteindre 120 000 $, des montants comptés dans les chiffres du PIBProduit Intérieur Brut .

Bien que tout cet argent ait pu être une bonne affaire pour un bar proposant des programmes sportifs, en termes d'économie globale, la hausse ne peut pas durer, pense l'économiste à la Banque Scotia, Derek Holt.

Les secteurs qui ont bénéficié d'une activité saisonnière plus forte qu'à l'habitude risquent probablement de faire face à une baisse plus marquée que la normale saisonnière au cours des prochains mois, en raison de la disparition de cet effet sportif , explique M. Holt.

Le reste de l'économie

Même en éliminant l'impact des Raptors, le rapport mensuel sur le PIBProduit Intérieur Brut contenait de nombreux autres points positifs.

Le secteur de la fabrication a progressé de 1,2 %, ce qui représente un troisième mois de croissance consécutif pour un facteur clé de l’économie canadienne.

L'activité dans le secteur de la construction a progressé de 0,9 %.

Cette hausse est précédée par le mois ayant connu la plus forte croissance en construction de logements résidentiels depuis plus d'un an.