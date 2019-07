Phare de l'Île Verte : le coût des travaux sous-estimé par Ottawa

Deux ans et demi après être devenu propriétaire du phare, les élus de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs se retrouvent à court d'argent pour effectuer les travaux exigés par le gouvernement fédéral.

Lors de la cession du phare en janvier 2017, la municipalité avait reçu un montant de 265 000 $ pour faire ses travaux. Mais le mois dernier, les membres du conseil ont exigé 120 000 $ supplémentaire à Ottawa pour pouvoir mener à terme la réfection du phare construit entre 1806 et 1809.

Selon la mairesse Louise Newbury, le coût des travaux a été sous-évalué par Pêches et Océans Canada. La mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury rappelle que la réfection d'une telle infrastructure sur une île amène son lot de difficultés. Ce qui fait augmenter le prix des travaux.

Il faut faire traverser les équipements, héberger les travailleurs et les conditions météorologiques peuvent causer des délais. Louise Newbury, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

La mairesse mentionne que les travaux ne peuvent se faire lors de la saison touristique (juin à septembre) et que le traversier cesse ses activités en novembre.

En attendant la réponse d'Ottawa, les élus ont tout de même accordé un contrat à un entrepreneur de Saint-Arsène pour la réfection du phare. Par contre, les travaux de démolition et de reconstruction de la dalle et de l'escalier d'accès au phare ne seront pas faits.

Louise Newbury souhaite une réponse d'ici la fin de l'année de la part de Pêches et Océans Canada. Les travaux de réfection du phare pourraient s'échelonner sur un an et demi.