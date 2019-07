Le film Antigone de Sophie Deraspe en première mondiale au TIFF

Ce sont 26 longs-métrages canadiens qui seront présentés au 44e Festival international du film de Toronto (TIFF), incluant plusieurs titres en français. On souligne particulièrement deux adaptations littéraires, soient le film de Louise Archambault Il pleuvait des oiseaux, tiré du roman de Jocelyne Saucier, et Kuessipan de Myriam Verreault, d’après l’ouvrage signé Naomi Fontaine.

À lire aussi : Le Joker en première nord-américaine au TIFF en septembre

Le film Antigone réalisé par Sophie Deraspe est également très attendu. Ce drame contemporain, inspiré de la tragédie éponyme de Sophocle, met en scène une adolescente brillante qui affronte le système de justice après avoir aidé son frère à s’évader de prison.

Le rôle d’Antigone est tenu par Nahéma Ricci, une actrice qui a également été remarquée pour participer au programme Rising Star (« Étoile montante ») du TIFF qui souligne le talent de jeunes acteurs canadiens à surveiller. Elle fait donc partie des quatre noms retenus cette année, succédant ainsi à Théodore Pellerin, Mylène Mackay et Karelle Tremblay qui ont aussi fait partie du programme par le passé.

Également nommé dans le programme Rising Stars, Mikhaïl Ahooja qui est à l'affiche du film de Matthew Rankin, The Twentieth Century. Ce premier long-métrage du cinéaste originaire de Winnipeg raconte de façon déjantée la jeunesse de William Lyon Mackenzie King — une leçon d’histoire qui sort de l’ordinaire et qui sera présentée au sein du programme Midnight Madness.

Des cinéastes autochtones mis à l'honneur

La soirée d’ouverture de la catégorie Midnight Madness, dont les projections ont lieu à minuit, a d’ailleurs été offerte à un Autochtone. Le réalisateur micmac Jeff Barnaby y dévoilera son film Blood Quantum dans lequel une communauté autochtone est prise d’assaut par une singulière attaque de zombies, où les morts-vivants sont tous blancs...

La réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin présentera son 53e film au festival. Photo : Avec la permission du TIFF

Le cinéaste inuit Zacharias Kunuk, dont le film Atanarjuat, la légende de l’homme rapide trône toujours au sommet de la liste des meilleurs films canadiens de tous les temps selon le TIFF, sera aussi au festival avec One Day in the Life of Noah Piugattuk.

La cinéaste Alanis Obomsawin présentera pour sa part son 53e film dans la catégorie Masters avec le documentaire Jordan River Anderson, The Messenger.

Du côté des courts métrages, la cinéaste Chloé Robichaud sera au TIFF avec Delphine, un film qui sera d’abord présenté en compétition du côté de la Mostra de Venise avant d’être projeté à Toronto. On y retrouve aussi les plus récents films des cinéastes Theodore Ushev et Brandon Cronenberg.

Le court métrage « Delphine » a été réalisé par la Québécoise Chloé Robichaud. Photo : Travelling Distribution

Dans la programmation documentaire, l’actrice Ellen Page cosigne There’s Something in the Water, un documentaire sur le racisme environnemental.

Tel qu’annoncé précédemment, le Torontois Atom Egoyan sera également du festival avec Guest of Honour et le film d’ouverture sera également signé par un Ontarien, Daniel Roher, qui présentera en grande première son documentaire Once Were Brothers : Robbie Robertson and the band.

Le 44e festival international du film de Toronto aura lieu du 5 au 15 septembre 2019.