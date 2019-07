Thon rouge : une usine de l’Île-du-Prince-Édouard veut faire les choses différemment

Jason Tompkins, qui compte 18 années d’expérience dans le commerce du thon, décrit son entreprise, One Tuna, comme une maison de coupe .

Il existe plus d’une dizaine de coupes de thon différentes, dont on peut retirer un prix différent, dit-il. Il explique que le poisson sera découpé à l’aide de couteaux traditionnels japonais, et qu’il sera possible de congeler individuellement chaque partie du poisson afin de maximiser les profits pour chaque coupe. À son avis, c’est la meilleure façon d’assurer aux pêcheurs le meilleur prix pour leur thon.

Les installations de One Tuna à North Lake créeront des emplois, espère Jason Tompkins. Photo : Radio-Canada / CBC / Rick Gibbs

Un thon rouge canadien entier peut peser de 300 à 1100 livres, une importante quantité pour un seul restaurant, dit M. Tompkins. Cela représente de 6000 à 8000 portions de sushi , observe-t-il. Cela justifie à son avis de le découper en morceaux de 10 à 20 livres, plus faciles à gérer pour les restaurants.

Ouvrir de nouveaux marchés

Selon l’entrepreneur, il est temps de faire les choses différemment à l’Île-du-Prince-Édouard, car le thon rouge n’est plus aussi lucratif qu’avant. Le marché japonais est sursaturé. Plusieurs pays pêchent maintenant le thon et il y a tellement de poisson que nous avons vu une importante diminution du prix , soutient-il.

Selon Jason Tompkins, le prix se situait à 3500 $ par poisson, ou environ 10 $ la livre, l’an dernier. Il y a 30 ans, affirme-t-il, un pêcheur pouvait obtenir de 15 000 $ à 25 000 $ pour un tel poisson.

M. Tompkins explique que d’avoir fait certifier son entreprise par le gouvernement fédéral signifie que le thon de l’Île-du-Prince-Édouard pourra être vendu à de nouveaux acheteurs, comme ceux de la Chine, de la Corée, de l’Europe et du Moyen-Orient, alors que les commerçants étaient jusqu’ici limités aux marchés canadien, américain et japonais.

L’entrepreneur souhaite que l’Île-du-Prince-Édouard soit connue internationalement pour une pêche artisanale , à la canne à pêche et au moulinet , pour laquelle il y a une demande, soutient-il.

Pas de filets, pas de prises accessoires , précise-t-il.

Découpage d'un thon rouge. Photo : Radio-Canada / CBC / Rick Gibbs

La compagnie compte faire parvenir à ses clients un feuillet d’information avec chaque commande de thon rouge, afin de promouvoir cette façon de capturer le poisson et la présenter comme une expertise propre à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les installations de One Tuna à North Lake ont coûté 300 000 dollars à construire, une somme à laquelle s’ajoute un investissement de 100 000 dollars pour l’équipement.

D’après le reportage de Nancy Russell, CBC