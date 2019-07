La radio CFUT à Shawinigan victime d'une cyberattaque

Le pirate informatique qui paralyse les serveurs de la radio réclame une rançon. Les dirigeants de CFUT refusent de céder aux demandes du pirate.

Ils ont fait appel à du soutien informatique pour rétablir les serveurs. Heureusement, une sauvegarde avait été faite sur un disque dur externe. Peu de données auront donc été perdues.

La radio a tout de même pu diffuser de la musique et faire quelques animations pendant la journée de mercredi.

Les ordinateurs de la radio n'étaient pas munis d'un antivirus ce qui a facilité la tâche du pirate informatique.

Une solution qui a été proposée, c'est de mettre un antivirus sur tous les ordinateurs de la station, où un technicien serait capable de voir l'état des ordinateurs à distance. Ça, c'est une solution qui a été proposée ce matin et qui risque très fortement d'être installée , explique le journaliste de CFUT, Louis-Philippe Harnois-Arel.

De plus en plus de petites organisations ciblées

Le professeur en technologies de l'information de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Sylvestre Uwizeyemungu, estime que les petites organisations sont des cibles de choix pour ce genre de crimes.

C'est comme dans la nature. Les lions quand ils chassent, ils ne vont pas s'attaquer aux animaux qui sont les plus forts, qui savent courir le plus rapidement possible, ils vont s'attaquer aux animaux les plus faibles. Les pirates font la même chose. Ils s'attaquent à des organisations dont ils ont des raisons de croire qu'elles sont moins bien protégées , souligne M. Uwizeyemungu.

Pour cet expert en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. Il souligne toutefois que plus une organisation est protégée, aussi petite soit-elle, moins elle risque d'être ciblée.