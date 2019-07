Se déroulant du 17 au 27 octobre, le festival en est à sa 10e année d’existence et se tourne maintenant vers l’avenir avec son thème : Pour la suite du monde . Une idée qui semble plaire à Alexandre Jardin. Anne-Josée Cameron en a discuté avec lui.

Q : Que vous inspire le thème du festival pour l’année 2019 Pour la suite du monde ?

Alexandre Jardin : Je trouve que si les écrivains ne parlent pas de ça, on se demande à quoi ils servent. Le fait de faire un festival consacré au sujet en mettant la littérature au beau milieu, je trouve ça magnifique. L’histoire du monde a toujours été un grand récit et les auteurs aiment les récits.

On voit bien qu’on a de la misère à dessiner l’avenir du monde avec de la politique. Maintenant il faudra imaginer autre chose et c’est vrai que les auteurs savent imaginer. À Québec, avec les 70 autres intervenants du festival, j’aimerais qu’on se raconte quelque chose de complètement enthousiasmant, parce qu’il va bien falloir que demain nous enthousiasme. Ça ne peut pas qu’être une somme de problème à régler.

Ce qui va me passionner c’est de discuter avec d’autres auteurs, des auteurs québécois. Comment va-t-on imaginer la suite?

Q : Est-ce en quelque sorte cohérent avec la fin de votre livre, Le vrai roman d’Alexandre, où vous parlez des gens à qui vous voulez désormais donner une voix?

AJ : Oui clairement, on vit dans des sociétés où les voix des inentendus doivent commencer à être entendus.

C’est vrai que dans mon dernier livre, j’ai couru beaucoup de risque en étant anormalement vrai et il me semble que demain il va falloir qu’on permette à peu près tout le monde d’être vrai et non pas de continuer à jouer le jeu social. Ça l’a dû vous arriver plus d’une fois d’interviewer des gens en vous disant que c’était un rôle qui vous répondait. La personne n’était pas là. Je pense que dans le monde de demain il faudra qu’on ait affaire à des gens de plus en plus vrais.

Plus vrai, ça veut dire plus conflictuel, plus sincère, plus drôle, moins commode et malcommode. J’aime bien cette expression québécoise. Quand les gens sont vrais, ils sont un peu malcommodes. (Rire)

Q : Dans le communiqué on dit : la visite d’Alexandre Jardin, qui dit mieux pour saupoudré de la magie sur le festival qu’un auteur habitué à ajouter de la couleur à la vie. Est-ce que c’est toujours vrai du nouveau Alexandre que vous avez présenté dans votre dernier roman ?

AJ : Oui, mais il faut que ce soit beaucoup plus vrai, il ne faut pas que ce soit de la magie factice. La vraie magie c’est d’être réel. Lorsque vous allez dans un dîner et que les gens jouent des rôles, vous vous emmerdez. Lorsque les gens sont absolument vrais, la magie est là.

C’est ça la magie, la puissance de la vérité des gens, ce n’est pas une succession de farces et de trucs.

On pourrait presque dire que vous êtes en quelque sort le plus québécois des écrivains français parce que vous connaissez très bien le Québec et vous y avez résidé à plusieurs reprises aussi. Qu’est-ce qui vous attire du Québec ?

AJ : J’ai deux de mes fils qui ont fait leurs études à Montréal. Mais aussi parce que je trouve que les gens sont puissamment romanesques. Ils ont accès à eux-mêmes.

Je trouve que c’est un des endroits du monde où les gens s’autorisent le plus à être eux-mêmes. À être beaux, parce qu’on est jamais aussi beau que lorsqu’on est vrai.

Je vous dis cela et je pense que les gens au Québec ne s’en rendent même plus compte, mais il y a une puissance de vérité chez les Québécois qui est complètement anormale, qui est une sorte de dérèglement sur le globe. (Rire)