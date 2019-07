Des élèves de 12e année reçoivent de faux résultats pour des examens provinciaux

Le ministère de l’Éducation dit qu’il réévalue tous les résultats d’examens écrits le mois dernier pour s’assurer de la justesse des résultats. Ces examens peuvent avoir un impact sur les admissions aux universités et aux collèges.

« On est conscient que cette situation est angoissante pour les élèves et leurs familles. On s'engage à résoudre le problème aussitôt que possible », a déclaré le ministère dans un communiqué écrit.

Le ministère dit avoir averti toutes les écoles secondaires de la province. Il communique également avec tous les établissements postsecondaires canadiens afin « de s'assurer qu’aucune demande n’a été touchée ».

Dans une note envoyée aux parents mardi, l’École secondaire Sentinel à West Vancouver dit être en contact avec le ministère depuis cinq jours au sujet de l’erreur.

La note affirme que les résultats des examens de français langue seconde et d’anglais écrits par les élèves d’immersion de 12e année ont possiblement été touchés.

L’école et le ministère espèrent résoudre le problème mercredi.

Demandes aux universités

En Colombie-Britannique, les élèves peuvent vérifier les résultats de leurs examens provinciaux en ligne et demander à leur école d’envoyer leur bulletin directement aux universités auprès desquelles ils ont fait des demandes.

Pour certaines universités canadiennes, la date limite pour les bulletins finaux est le 1er août.

Le directeur de l’École secondaire L.A. Matheson de Surrey, Peter Johnston, dit que le ministère n’a pas précisé le nombre d’élèves ayant reçu un résultat erroné. Les élèves et parents à son école sont inquiets que les mauvais résultats soient envoyés.

« Je leur ai dit que s’ils ont déjà leur acceptation conditionnelle, cela n’aura probablement aucun impact », dit-il.

Le fils de Jane Ilott a reçu son diplôme de l’École secondaire Walnut Grove à Langley et a écrit les deux examens provinciaux touchés par l’erreur. Il doit soumettre des copies imprimées de ses bulletins finaux au Collège militaire royal dans les prochains jours.

Les amis de son fils sont également inquiets. Une étudiante qui a reçu une note de 90 % dans son cours d’anglais a été étonnée de voir un résultat de 60 % dans son examen provincial.

D'après un texte de Michelle Ghoussoub, CBC News