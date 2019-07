Décès de Ronald Léger : les victimes dans le deuil de leur procès

Ronald Léger devait à nouveau faire face à la cour cet automne. De nouvelles accusations d'agressions sexuelles ont été portées en octobre 2016, puis en août 2017 lorsque trois autres hommes ont allégué avoir été agressés sexuellement par le prêtre lorsqu'ils étaient jeunes.

Toutefois, l’état de santé de l’ancien prêtre a été mis en avant par son avocat le 21 juillet dernier pour repousser la date du procès.

Selon le directeur des communications du Comité des victimes de prêtres, Carlo Tarini, le décès de M. Léger n’est pas synonyme de la fin des procédures.

« Les victimes peuvent aller devant les tribunaux civils pour demander une indemnisation pour les très graves séquelles de ces agressions sexuelles, affirme-t-il. Ils peuvent poursuivre l’employeur, le diocèse, qui a une responsabilité. Pourquoi l’Église éviterait-elle ses responsabilités civiles? »

Il ajoute que d’autres responsabilités pourraient éventuellement être établies.

« Au criminel, il pourrait y avoir des poursuites intentées par le procureur de la Ville de Winnipeg pour déterminer qui sont les collaborateurs à ces crimes. On peut regarder s’il existe des documents qui prouveraient qu’on savait que ce prêtre-là était dangereux », suggère-t-il.

En 2015, Ronald Léger, 77 ans, avait plaidé coupable à trois chefs d'accusation d'agression sexuelle et un chef d'accusation de contacts sexuels sur trois victimes, dont une qui avait moins de 14 ans au moment des incidents qui ont eu lieu de 1984 à 2004.

Pour Roger Lessard qui accompagne des victimes de prêtres au Québec, la situation n’est pas aussi désespérée au Manitoba.

« Quand on sort de la frontière [du Québec], il n’y a pas de délais de prescription », explique-t-il.

Contrairement à la loi québécoise que combat Roger Lessard, les victimes d’agressions sexuelles ne sont pas limitées à trois ans après les faits pour porter des accusations.

Selon M. Lessard, cela permet à plus de victimes de se déclarer, même si cela reste difficile.

« C’est difficile de réunir les victimes et de les faire sortir de l’ombre. Ces gens-là ont honte, ils sont âgés. Ils ne veulent pas en parler. Ils ont mis ça dans un tiroir », souligne-t-il.

Des procédures qui durent

Selon Carlo Tarini, « c’est devenu la norme pour l'Église de ralentir les procédures judiciaires ».

Avec des actions en justice qui s’allongent dans le temps, certaines victimes finissent par jeter l’éponge, affirme Roger Lessard.

« Il y a des victimes qui ne sont pas capables de soutenir ça pendant des années. Finalement, ils disent qu’ils ont tourné la page. Je suis une victime avec qui on est en procédure depuis huit ans. Il est découragé, souvent il pleure. Il se dit que peut-être il n’aurait jamais dû en parler », souligne-t-il.

Toutefois, il précise que les victimes ne se séparent jamais vraiment de leurs souvenirs douloureux et que la meilleure façon de guérir est de porter l’affaire devant les tribunaux.

L’Église doit prendre ses responsabilités

Carlo Tarini affirme que le salut des victimes passe aussi par une action morale de l’Église.

« Si Mgr Legatt [l'archevêque de l'archidiocèse de Saint-Boniface] veut agir de façon morale. Il devrait nommer un médiateur qui ferait une rencontre avec les avocats des victimes et des évêchés pour régler le tout. On pourrait parler d’un geste juste et moral », propose-t-il.

De son côté, Roger Lessard est dubitatif quant aux rencontres avec le clergé.

« Je conseille aux victimes de ne jamais s’adresser aux autorités religieuses, au diocèse. Ils peuvent utiliser les informations de la rencontre en cour », estime-t-il.

Pour sa part, l’archidiocèse de Saint-Boniface doit s’exprimer sur le décès de Ronald Léger au cours de la journée mercredi.