L'Alberta fait appel de l’injonction retardant l'arbitrage salarial des fonctionnaires

L'injonction permettra la reprise des négociations d'arbitrage salarial pour trois conventions collectives touchant 65 000 membres d’AUPE travaillant pour Services de Santé Alberta ou le gouvernement provincial.

Le syndicat a gagné la suspension de la loi adoptée le mois dernier qui devait reporter leurs négociations salariales jusqu’à la fin du mois d'octobre, alors que gouvernement néo-démocrate s’étaient entendus avec les syndicats sur des gels salariaux pendant deux ans, à condition de reprendre les négociations au début de 2019.

En vertu du contrat initial, la question des salaires devait être réglée par un arbitre avant le 30 juin et l'accord garantissait également la sécurité d'emploi des travailleurs jusqu'au 30 mars 2020.

« Le public s’attend et a le droit de s’attendre à ce qu’un accord conclu avec le gouvernement soit honoré », a tranché le juge Eric Macklin mardi.

Les syndicats mettent la pression

Mercredi, les syndiqués sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement envers le gouvernement.

À Calgary, quelques dizaines de travailleurs ont protesté devant l’hôpital Rockyview en matinée.

Cette loi viole nos droits de négocier et nous n’allons pas laisser le gouvernement faire sans réagir Bonnie Gostola, vice-présidente, région de Calgary, AUPE

« Ce n’est qu’une injonction, la loi est encore là et nous voulons la combattre, jusqu’en Cour suprême si nécessaire. Tant que cette loi existe, le gouvernement nous attaque et nous pensons que ce n’est que le début de ces attaques envers les employés du secteur public et nous allons nous défendre », a rajouté Bonnie Gostola.

Joe Ceci, le député néo-démocrate de Calgary-Buffalo est venu pour montrer son appui aux protestataires.

« Nous avons prévenu le gouvernement au printemps que c’était une mauvaise idée d’agir ainsi, mais ils nous ont ignorés. Nous soutenons pleinement ces travailleurs qui ont des revendications tout à fait justes et valables », a lancé Joe Ceci.

Le gouvernement de Jason Kenney a offert des baisses d’impôts aux grandes entreprises, mais ils disent aux syndicats que l’Alberta est pauvre et que la province n’a pas d’argent » Joe Ceci, député NPD de Calgary-Buffalo

Ils n’avaient pas besoin d’offrir ces baisses d’impôts aux entreprises, nous avions déjà un des régimes fiscaux les plus avantageux au Canada pour les entreprises », a ajouté Joe Ceci.

« Un contrat, c’est un contrat et le gouvernement devrait s’y tenir », a ajouté pour sa part la députée néo-démocrate d’Edmonton Mill Woods, Christina Gray à Edmonton.

« Les travailleurs ont peur des signaux envoyés par le gouvernement, ils sont inquiets », a ajouté la députée.

À Edmonton aussi, des manifestants ont exprimé leur mécontentement devant l’Assemblée législative en après-midi.

De son côté, le Syndicat des infirmières et infirmières unies de l’Alberta (UNA), qui avait le statut d’intervenant dans le dossier, n’a pas encore décidé s’il allait déposer sa propre demande d’injonction. Les négociations sont prévues en novembre pour le syndicat.

« Nous allons attendre de voir ce qui advient », a dit David Harrigan, directeur des relations de travail pour le Syndicat des infirmiers et infirmières de l'Alberta.

Le gouvernement garde le cap

« Les Albertains ont élu un gouvernement qui allait être responsable de leur argent durement gagné », a écrit le ministre des Finances, Travis Toews, dans une déclaration.

« [Cette loi] est une mesure prudente. Elle accorde une période de temps supplémentaire au gouvernement pour lui assurer d’avoir toutes les informations financières en main avant d’entamer des négociations salariales », a-t-il précisé.

Après son arrivée au pouvoir en avril dernier, le gouvernement a présenté le projet de loi 9 pour laisser le temps à des experts de dresser le portrait des finances de la province dans le but de réduire les dépenses.

Le groupe d’experts doit remettre un rapport à la mi-août.