Travaux route de l'Église : le maire Labeaume interpelé

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a envoyé une lettre au cabinet du maire Labeaume pour le sensibiliser aux problèmes que vivent les commerçants de la route de l'Église et lui soumettre quelques recommandations pour les soutenir pendant la réfection de l'artère commerciale.

Alors que des commerçants de la route de l'Église déplorent des dizaines de milliers de dollars en pertes de revenus, la FCEI Fédération canadienne de l’entreprise indépendante prend leur défense. Elle a envoyé une série de recommandations à la Ville de Québec pour l'aider à diminuer les répercussions de l'important chantier de réfection de la rue.

La Fédération n'a pas accepté de rendre publique la lettre qu'elle a envoyée à la Ville, mais a discuté de son contenu en entrevue à l'émission de radio Première heure.

Le directeur principal de la recherche nationale à la FCEIFédération canadienne de l’entreprise indépendante , Simon Gaudreault, souligne qu'avec le vieillissement des infrastructures, les chantiers sont appelés à se multiplier. C'est pourquoi la FCEI s'est penchée sur la question en sondant une vingtaine de villes nord-américaines l'été dernier.

L'objectif était de déterminer à quel point le problème était étendu et quelles sont les pratiques mises en place pour bien gérer les chantiers afin de mieux cohabiter avec les entreprises locales.

Parmi les bonnes pratiques tirées de ce sondage, il y a l'indemnisation des commerçants.

Dans certains cas, lorsque l'impact des travaux est majeur, lorsque le chantier est prolongé et lorsqu'il s'agit de la survie même des entreprises qui sont touchées, on recommande qu'il y ait des indemnisations qui puissent être données aux commerçants.

Le directeur principal de la recherche nationale pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Simon Gaudreault. Photo : MAGGIE BOUCHER PHOTO

La FCEI Fédération canadienne de l’entreprise indépendante croit que chaque ville devrait mettre en place des programmes d'indemnisations en fonction de leur réalité. Il peut s'agir de crédits de taxes foncières, de chèques ou encore de prêts sans intérêt comme l'a fait la Ville de Lévis en 2018.

La Ville de Québec a déjà dit qu'elle n'avait pas l'intention d'indemniser les commerçants de la route de l'Église.

Pour l'instant, pour nous, on est toujours en attente d'une réponse de la Ville donc on ne veut pas présumer de leurs intentions et de leur réponse , précise toutefois M. Gaudreault.

La semaine dernière, l'opposition à l'hôtel de ville de Québec a fait une sortie publique pour réclamer des mesures compensatoires pour les commerçants qui subissent les effets des travaux sur la route de l'Église. Mercredi, Québec 21 a indiqué que la Ville devrait se donner la peine d'étudier toutes les mesures qui ont été présentées par la Fédération.

D'autres recommandations

La Fédération recommande aussi aux villes de prévoir des primes et des pénalités aux entrepreneurs pour éviter que les chantiers ne se prolongent.

Elle propose aussi d'embaucher des agents de liaison sur le terrain pour assurer une bonne communication entre l'administration municipale et les commerçants.