Épidémie d'Ebola en RDC : les autorités sanitaires mises à rude épreuve

Crise sanitaire, menaces sécuritaires, angoisses aux frontières, batailles politiques, enjeux pharmaceutiques : déclarée il y a tout juste un an jeudi, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo multiplie les défis aux professionnels de la santé publique, qui n'en voient pas le bout.

La dixième épidémie en RDCRépublique démocratique du Congo préoccupe bien au-delà des frontières des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri où elle a tué plus de 1800 personnes (1803 selon les derniers chiffres) en douze mois, principalement dans les zones de Beni et Butembo.

L'Arabie Saoudite a fermé les portes de la Mecque aux musulmans vivant en RDCRépublique démocratique du Congo pour prévenir tout risque de propagation lors du prochain pèlerinage.

Au Maroc, un dépliant de conseils et d'informations sur Ebola est remis à l'aéroport de Casablanca aux passagers en provenance de Kinshasa.

Les échanges économiques et humains sont très intenses , a averti Pierre Somse, ministre de la Santé de la Centrafrique voisine.

Nos éleveurs vendent leur bétail en RDC. Des groupes rebelles et des braconniers vont et viennent de l'autre côté de la frontière. Les risques sont élevés. Pierre Somse, ministre de la Santé de la Centrafrique

Aucun cas n'a été enregistré dans la capitale congolaise qui se situe à deux heures d'avion des principaux foyers d'infection.

À Goma, la capitale du Nord-Kivu à la frontière avec le Rwanda, la frustration et le désespoir sont au rendez-vous pour les deux millions d'habitants.

Nous sommes sensibilisés, nous respectons les règles (lavage des mains et contrôle de température), mais ce que nous voulons c'est que cette épidémie prenne vite fin , affirme Jonas Shukuru, taxi-moto de la ville. Le gouvernement doit en faire sa priorité, car nous ne devons pas mourir à la fois à cause de l'insécurité et de cette l'épidémie .

Une urgence de portée internationale

Des travailleurs de la Croix-Rouge ougandaise à la frontière de la République démocratique du Congo opèrent une installation de fortune pur tenter d'endiguer l'épidémie de fièvre Ebola. Photo : AFP/Getty Images / ISAAC KASAMANI

L'Organisation mondiale de la Santé ( OMSOrganisation mondiale de la santé ) a fait de l'épidémie d'Ebola une urgence de santé publique de portée internationale après la découverte d'un premier cas mi-juillet à Goma. Un second cas y a été enregistré, le 30 juillet, et y est mort quelques heures plus tard, renforçant les inquiétudes.

L' OMSOrganisation mondiale de la santé a cependant déconseillé la fermeture des frontières de la RDCRépublique démocratique du Congo avec les pays voisins, dont l'Ouganda où deux décès ont été enregistrés en juin.

Quinze jours après, l'organisation se félicitait d'une augmentation de l'aide étrangère pour aider la RDCRépublique démocratique du Congo et son système de santé publique quasi inexistant. La Banque mondiale a annoncé 300 millions de dollars d'aide supplémentaire.

Après les 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014, l'épidémie congolaise est la plus grave de l'histoire de la maladie en Afrique où elle était apparue en 1976 dans l'ex-Zaïre (devenu RDCRépublique démocratique du Congo ), près de la rivière Ebola.

L'épidémie frappe principalement les zones de Beni et Butembo-Katwa, pris dans le tourbillon de la violence des groupes armés depuis 25 ans.

La violence des groupes armés complique les opérations

Un soldat sud-africain de la mission de l'ONU en RDC (MONUSCO) lors d'une patrouille en octobre 2018. Photo : AFP/Getty Images / JOHN WESSELS

La présence des très sanguinaires Forces démocratiques alliées ( ADFForces démocratiques alliées ) a compliqué les actions de prévention au nord de Beni, à Oicha, un foyer marginal de l'épidémie. Les incursions meurtrières des ADFForces démocratiques alliées dans Beni même ont suspendu les activités sanitaires pendant quelques jours.

Mais les équipes sur le terrain se sont surtout heurtées aux réticences et aux résistances des habitants: déni de la maladie, refus de la vaccination, de l'hospitalisation des proches, des enterrements dignes et sécurisés conduits par la Croix-Rouge pour éviter tout contact avec les fluides du défunt particulièrement contagieux.

Ces résistances ont été violentes, avec l'assassinat d'un médecin épidémiologiste de l' OMSOrganisation mondiale de la santé dans l'attaque d'un hôpital à Butembo en avril, et l'attaque des centres de traitement d'Ebola à Butembo et Katwa.

L'épidémie a également eu plusieurs conséquences politiques. Le ministre congolais de la Santé Oly Ilunga a démissionné fin juillet, s'estimant désavoué par le président Étienne Tshisekedi qui a décidé de prendre le contrôle direct de la lutte contre Ebola.

La riposte

M. Tshisekedi a confié la responsabilité de la riposte au professeur Jean-Jacques Muyembe, qui travaillait déjà avec l' OMSOrganisation mondiale de la santé en 1976 sur la première d'épidémie Ebola dans l'ex-Zaïre.

M. Ilunga, médecin expatrié en Belgique, s'opposait à l'introduction d'un deuxième vaccin, répétant chaque jour sa confiance dans l'actuelle injection des laboratoires Merck. Il invoquait aussi les risques liés à l'introduction d'un nouveau produit dans des communautés où la méfiance à l'égard du personnel soignant était déjà élevée.

Recommandé par l' OMSOrganisation mondiale de la santé , ce deuxième produit est fabriqué par la société Johnson & Johnson et en est au stade des enquêtes sur son efficacité. Le vaccin Merck a été testé, mais n'a pas de licence.