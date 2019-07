Une tête de moteur retrouvée dans la ligne de triage de Récup Estrie

Ces objets font en sorte de ralentir la production au centre de tri, car ils bloquent la machinerie.

« On a vu, dans les dernières semaines, des choses qu'on se demande comment des gens ont pu mettre ça. On a vu une tête de moteur et même un livre boudiné de deux pieds d'épais contenant des magazines Life. Pour nous permettre de repartir les lignes, ça nous a pris deux heures , indique le conseiller municipal, Pierre Avard.

Des couches, des morceaux de bois, de la pierre, des piles, une balançoire en métal ont aussi été trouvés. Les gens ont l'impression que tout se trie par le bac vert au lieu de prendre le temps de regarder les outils qui sont disponibles , ajoute-t-il.

La problématique revient régulièrement chez Recup Estrie. L'été dernier, un employé avait été blessé par une berce du Caucase, une plante toxique. En 2016, les travailleurs avaient dû être évacués, car un produit volatil dangereux avait été déposé dans le bac.

La Régie de récupération de l’Estrie est un regroupement municipal estrien incluant la ville de Sherbrooke et les MRC de Memphrémagog, de Coaticook, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François et des Sources.