Modeste reprise du dialogue commercial entre Washington et Pékin

Les négociations ont officiellement repris entre les États-Unis et la Chine afin de mettre un terme à la guerre de tarifs douaniers qui fait rage entre les deux géants depuis un an. De hauts représentants des deux nations se sont rencontrés à Shanghai, rétablissant le dialogue rompu en mai .

Les négociations menées par le vice-premier ministre chinois, Liu He, et les ministres américains du Trésor, Steven Mnuchin, et du Commerce, Robert Lighthizer, ont été décrites comme efficientes et constructives par les deux camps, mais n’ont abouti sur aucune annonce. Elles auront duré une demi-journée.

Il aurait surtout été question de mesures pour ouvrir davantage le marché chinois aux produits agricoles américains, ce qui ferait l’affaire des deux pays, et de la vente des produits Huawei aux États-Unis, qui fait l’objet de restrictions que Pékin aimerait voir tomber.

Depuis l’an dernier, Donald Trump exige de la Chine qu’elle mette fin au transfert forcé des technologies américaines, au vol de la propriété intellectuelle ou aux subventions aux entreprises d'État. Ces enjeux n’auraient pas été abordés.

La Chine n’est pas chaude à l’idée de modifier ses politiques. Accepter les demandes du président Trump la forcerait notamment à abandonner d’importants projets dans le secteur des hautes technologies, que les États-Unis estiment basés sur des technologies indûment obtenues.

De leur côté, les négociateurs américains s’opposent tout particulièrement à une demande de Pékin qui veut que les droits punitifs visant les produits chinois sur le marché américain depuis un an soient abolis.

La rencontre a duré 40 minutes de moins que prévu. Les représentants américains se sont rendus directement à l'aéroport dès sa conclusion, sans s'adresser aux médias. Photo : Reuters

Des pressions et des menaces

L’administration Trump considère que ces tarifs douaniers sont nécessaires pour pousser le gouvernement chinois à négocier. Une pression que le président lui-même n’a pas manqué d’accentuer dans les heures qui ont précédé la rencontre.

La Chine aimerait attendre et simplement espérer. Ils vont prier pour que Trump perde [aux élections de 2020], et qu’ensuite, ils arrivent à signer une entente avec quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il fait , a indiqué le président américain lors d’une rencontre avec les médias.

Il a ensuite ajouté sur Twitter que s’il est réélu, il forcera la Chine à accepter une entente beaucoup plus dure que celle qui fait l’objet des négociations actuelles, voire même pas d’entente du tout .

Le ministre chinois des Affaires étrangères a décrié cette approche. Je ne crois pas que ça ait le moindre sens, pour les États-Unis, que d’opter pour une stratégie de pression maximale en tout temps .

C’est inutile de dire aux autres de prendre des médicaments si c’est vous qui êtes malade , a-t-il illustré. Lui aussi accuse ses vis-à-vis de faire traîner les négociations en jouant à la girouette.

Les États-Unis se font des illusions s’ils pensent que la Chine acceptera de faire des compromis sur sa politique interne et son autonomie, soutient également l’éditeur en chef de Global Times, un organe de presse du Parti communiste. Le gouvernement préfère encore ne pas s’entendre que de faire ces concessions, peut-on lire dans les colonnes du journal.

La prochaine ronde de négociation doit avoir lieu en septembre en sol américain.