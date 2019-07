Un taux de mortalité en milieu hospitalier anormalement élevé au Cap-Breton

Les autorités tentent de comprendre pourquoi cette région de la province détient le plus haut taux de mortalité en milieu hospitalier au pays, en vain. La moyenne pour la Nouvelle-Écosse se situe, elle aussi, légèrement au-dessus de la moyenne canadienne.

Le ministère de la Santé tente de déterminer pourquoi il y a autant de décès enregistrés dans les hôpitaux de la région du Cap-Breton, selon les nouveaux chiffres de Statistique Canada publiés il y a quelques jours. Ceux-ci démontrent que la région fait piètre figure dans ce secteur, si on la compare avec le reste du pays.

Aucun autre établissement de santé au Canada n'a présenté des statistiques si élevées.

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, la province en général se situe bien haut delà de la moyenne.

En décembre, ce sont les hôpitaux de la région de Sydney, aussi en Nouvelle-Écosse, qui démontraient le plus haut taux de mortalité au pays, ce qui porte les autorités néo-écossaises à voir cette question comme une problématique provinciale et non régionale.

Le Dr. Mark Taylor, directeur exécutif de la zone centrale des soins de la santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Bethany McCormik, directrice principale de la planification des performances, de la planification et de la responsabilisation auprès de l'autorité de santé provinciale a expliqué que, huit mois après la publication de ces chiffres, les responsables revoyaient encore les données et y apportaient des modifications pour améliorer les soins hospitaliers.

Il semble que cela ait pris pas mal de temps, mais nous voulions nous assurer que nous adoptions une approche provinciale à l'égard de l'examen , a-t-elle expliqué.

Ce que veulent dire les chiffres

Le ratio standardisé de mortalité hospitalière (RNMH) compare le nombre de décès dans un hôpital à la moyenne nationale.

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, l'expérience moyenne des hôpitaux canadiens a établi la moyenne canadienne à 100.

En Nouvelle-Écosse, la moyenne atteint jusqu'à 117, tandis que le Cap-Breton démontre une moyenne alarmante de 144. Cette année, la moyenne canadienne se situe qu'à 89.

Toujours selon l'Institut, lorsque le chiffre dépasse 100, c'est qu'il y a trop de morts.

La moyenne canadienne se retrouve à 100, alors que la moyenne du Cap-Breton dépasse 144. Photo : iStock

Mme McCormick indique qu'en regardant le rapport, elle a trouvé quelques erreurs qui s'y étaient glissées. Toutefois, elle indique que ces altérités n'affecteraient pas de beaucoup leur moyenne de 144.

Ceci ne représente qu'à peu près 2 % du total qui a été comptabilisé , dit-elle.

Le médecin Dr Mark Taylor, directeur général pour la zone centrale du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, explique de nombreuses mesures sont prises en permanence dans le but d'améliorer leurs services de soins de la santé. Il espère que ces actions auront un impact considérable sur les statistiques futures.

Au Canada, ce sont plus de 160 000 personnes qui décèdent à l'hôpital chaque année, ce qui représente environ 60 % de tous les décès au pays.

D'après les renseignements de l'Institut, les principales causes de décès sont l'insuffisance cardiaque, l'incident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, la pneumonie et la sepsie.