Un rassemblement pour améliorer la sécurité des cyclistes à Ottawa

Un peu plus d’une semaine après la mort de Simon Khouri, un adolescent de 13 ans happé par un véhicule alors qu’il circulait à vélo dans le quartier Orléans, des membres de l’organisme Bike Ottawa et des manifestants lui rendent hommage. Ils respecteront notamment deux minutes de silence.

Simon Khouri est le deuxième cycliste à perdre la vie sur les routes ottaviennes en 2019.

Les participants sont également invités à écrire une lettre au maire Jim Watson pour proposer des améliorations aux infrastructures cyclistes et mieux pour protéger les adeptes du vélo.

Les rues d’Ottawa doivent être reconstruites pour qu’il y ait un accès sécuritaire pour tous les usagers, peu importe leur âge, leur capacité ou leur moyen de transport , peut-on lire sur la page Facebook de l’événement organisé par Bike Ottawa. Personne ne devrait risquer sa vie en revenant à la maison en fin de journée.

Des solutions doivent être mises en place, selon Laura Darche, membre du conseil d’administration d'Action vélo Outaouais. Quand on parle d'infrastructures sécuritaires, on parle de niveau 3A [all ages and abilities, NDLR] : est-ce que tu laisserais ton enfant rouler là-dessus? , illustre-t-elle.

Quand on considère que de la peinture c'est une infrastructure, il y a un problème. Tu ne laisserais pas ton enfant de 5 ans rouler sur une piste cyclable qui est juste protégée par une ligne de peinture , fait-elle valoir.

Par ailleurs, elle croit ridicule que les administrations municipales calculent la nécessité des infrastructures cyclables en tenant compte du nombre d’usagers.

Mais, est-ce qu'on détermine le besoin d'un pont en comptant le nombre de personnes qui traversent à la nage? S'il n'y a pas de mort, on ne fait rien. Ça prend des morts pour mettre un "stop", pour mettre une barrière. On est dans cette espèce de dynamique-là , déplore-t-elle.

Avec les informations de Patricia Sauzède et de Boris Proulx