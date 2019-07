Une nouvelle clinique à l'île Bell aide les toxicomanes à surmonter leur dépendance

Sa vie a complètement changé il y a quatre mois, quand un nouveau centre de traitement des dépendances a ouvert sur l'île Bell.

Je me suis réveillée le 8 avril et je me suis dit : "C’est mon nouvel anniversaire." Nicole Martin-Boone

Depuis avril dernier, Mme Martin-Boone prend un médicament appelé Suboxone qui aide les toxicomanes à se défaire de leur dépendance aux opioïdes.

C’est un traitement quotidien qu’elle avait déjà essayé. Mais avant l’ouverture de la clinique de toxicomanie, il fallait prendre le traversier de l’île Bell à Portugal Cove, puis se rendre à l’hôpital de Saint-Jean pour le recevoir.

Des barrières aux traitements

Nicole Martin-Boone indique que le traversier représentait une énorme barrière pour les gens à l’île Bell qui cherchaient à s'en sortir.

Il fallait toujours attendre le bateau, qui était de temps en temps en panne, explique-t-elle. Si jamais le service de traversier était interrompu pendant toute la journée, il fallait manquer son traitement.

Quelque 2200 personnes habitent sur l’île Bell. Selon des militants, entre 70 et 100 résidents ont besoin des services de toxicomanie.

Jusqu’à maintenant, seulement 26 personnes subissent un traitement (soit à la Suboxone ou à la méthadone) au nouveau centre.

Au cours des années, Nicole Martin-Boone a manqué les anniversaires de ses enfants, elle n’a pas terminé ses études au secondaire et plusieurs de ses amis sont morts de surdose.

Malgré tout, elle se sent maintenant capable de surmonter sa dépendance, de prendre sa vie en main et d’aller de l’avant.

Avant la création de la nouvelle clinique, plusieurs mères de jeunes toxicomanes à l’île Bell se sont organisées pour essayer de créer un changement positif et de lutter contre la toxicomanie.

La communauté retrousse ses manches

Ces mères ont fondé deux groupes, Heal Bell Island et In Good Hands, et distribuent des aiguilles stériles aux toxicomanes. Basés dans un vieux véhicule récréatif, les groupes se sont transformés en réseaux de soutien pour les familles et les toxicomanes.

Par le passé, In Good Hands distribuait environ 4000 aiguilles par mois. Depuis l’ouverture du centre de traitement de la toxicomanie sur l’île Bell, il ne distribue que 300 seringues par mois.

Plusieurs mères à l'île Bell utilisent cette vieille caravane pour distribuer des aiguilles stériles. Photo : Radio-Canada

Nicole Martin-Boone espère partager les leçons et les histoires des familles de l’île Bell avec les autres communautés rurales à Terre-Neuve.

Elle indique qu’elle aimerait voir la création d’un centre résidentiel pour les toxicomanes à l’île Bell, ainsi que plus de services de consultation en toxicomanie.

Pour le moment, elle se concentre sur son traitement et ses progrès. Elle retourne à l’école en septembre, où elle espère enfin obtenir son diplôme d'études secondaires.

Je connais beaucoup de gens qui sont très, très malades, dit-elle. Mais je sens que nous avons enfin trouvé une manière de nous en sortir.

