Maladie de Lyme : une mère veut des changements après des erreurs de diagnostic

Selon Mandy Green, tout a commencé le 20 juillet quand son fils a présenté des symptômes s'apparentant à ceux de la maladie de Lyme, soit une éruption cutanée ressemblant à une cible.

Des visites successives dans des établissements de santé de sa région n’ont toutefois pas décelé de problème majeur. Un urgentologue ainsi qu’un médecin de famille ont cru que le petit Chase avait une grippe ou une allergie et l’ont renvoyé à la maison.

Or, quelques jours plus tard, Chase criait de douleur et restait couché sur le canapé sans bouger. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas. Ce n’était pas dans les habitudes de Chase de faire ça , a raconté Mme Green.

Quelques heures plus tard, son fils était au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) branché à des moniteurs cardiaques et de l’équipement médical pompant des antibiotiques dans son corps.

Une ponction lombaire a ensuite révélé que le garçon souffrait de la méningite de Lyme. C’était un cauchemar. C’était terrible , a commenté la mère. Ça aurait pu être prévenu.

Le garçon a été traité par intraveineuse puis renvoyé à la maison avec une prescription d’antibiotiques oraux.

Samedi dernier, Chase présentait de nouveau des symptômes. De retour au CHEO, il a subi une chirurgie pour qu’on lui administre des antibiotiques par intraveineuse.

Région endémique

La région d’Ottawa fait face à une augmentation du nombre de cas décelés de la maladie de Lyme, selon le Dr Jason Brophy, un pédiatre spécialisé en maladies infectieuses au CHEO.

Au cours des cinq dernières années, Ottawa est devenue une région endémique où 20 % des tiques sont porteuses de la maladie , a-t-il rapporté.

Les symptômes liés à la forme de méningite associée à la maladie de Lyme peuvent se présenter plusieurs semaines après la morsure d’une tique, a ajouté le Dr Brophy.

Rémission complète

Selon les médecins, Chase devrait se rétablir complètement.

Sa mère ne jette pas le blâme sur le système de santé pour ce qui est arrivé à son fils, mais elle demande que les établissements soient mieux informés des symptômes de la maladie de Lyme.

Mandy Green somme maintenant les parents de vérifier si leurs enfants ont été mordus par des tiques pour éviter de subir la même mésaventure que son fils.

D'après les informations de Sandra Abma de CBC