Face au succès de Beyond Meat, une alternative québécoise de protéines végétales

L'entreprise américaine Beyond Meat, qui produit des substituts de viande à base de plantes, vient d'annoncer que ses revenus ont dépassé les prévisions des analystes. Un succès,qui inspire des entreprises québécoises à se lancer, elles aussi, dans le marché de la protéine végétale.

François Cardinal a fondé Vegeat, une alternative québécoise à la société américaine Beyond Meat. Son entreprise commercialise des galettes pour hamburgers et du haché végétal depuis 10 jours.

Les produits, qui sont sans OGM, sans soya et sans allergène, sont actuellement présentés en exclusivité chez IGA et Rachelle Berry. Ils sont faits à partir de pois jaunes, d’huile de coco, de betteraves, d’agrumes, de carottes et de tapioca… Au total 18 ingrédients, mais aucun d’entre eux n’est produit sur le territoire canadien, selon le fondateur de l'entreprise québécoise.

En entrevue à RDI Économie, François Cardinal explique que le consommateur recherche désormais ce type de produits.

Les gens sont conscients que l’on entre dans un nouveau mode de vie, et l’on doit faire face à de nouvelles habitudes alimentaires. On voit que c’est une conscience sociale qui est en train de s’installer, à la fois pour l’environnement, mais aussi pour le bien-être animal. François Cardinal, fondateur de Vegeat

Pour Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, les protéines végétales sont un vrai bouleversement dans le domaine de l’agroalimentaire. Les choses se passent extrêmement vite et je pense que c'est vraiment le facteur Beyond Meat qui a tout changé , explique-t-il.

On voit vraiment qu'il y a un engouement pour la protéine végétale et ça va être aux petites PME québécoises et canadiennes de prendre avantage de cet engouement-là , estime M. Charlebois.

L'entreprise américaine a écoulé pour 67 millions de dollars de produits entre les mois d'avril et juin, et prévoit maintenant engranger des revenus de plus de 240 millions de dollars cette année.

À ce jour, le marché nord-américain de la protéine végétale est estimé à 1,3 milliard de dollars.

Les protéines végétales sont populaires dans les épiceries, mais aussi dans les restaurants. En plus d'A&W, les boulettes Beyond Meat sont maintenant offertes dans tous les restaurants Tim Hortons au Canada.

Avec les informations de Sébastien Desrosiers