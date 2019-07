Une famille belge parcourt le monde en autobus

On a dit aux enfants “on va vous ouvrir au monde, vous montrer que le monde ce n’est pas juste la petite ville d’où l’on vient” , lance Jean-François Vandoorsleart.

Ce père de famille et sa femme Charlotte estiment que ce voyage a une dimension sociale importante.

Chaque fois qu’ils s’arrêtent dans une ville, ils prennent du temps pour rencontrer les habitants et visiter les petites écoles du monde , à l’image des populations locales.

La famille a en effet défini un fil conducteur pour son périple, qu’ils ont appelé My Tiny School. Ce nom fait référence à la petite école qu’ils ont mise sur pied pour continuer à instruire leurs enfants âgés de 1, 3 et 10 ans le long du séjour.

Le plus beau, il ne faut pas chercher très loin, c’est les gens. Et le plus facile pour entrer en contact avec les gens c’est par les enfants. En faisant la visite des écoles du monde, on entre en contact avec eux , dit Jean-François Vandoorsleart.

Mais parcourir le monde avec trois enfants et un chien n’est pas une tâche facile. Les parents reconnaissent que faire l’école à la maison a ses défis.

Ce périple aura également nécessité deux ans de préparation et le temps de transformer un vieil autobus en véhicule habitable.

Après avoir parcouru l’Europe, traversé l’Atlantique en bateau, puis l’Acadie, le Québec et l’Ontario, la famille belge et son chien sont désormais de passage au Manitoba.

Ils seront reçus à l’Alliance française jeudi et continueront ensuite leur périple vers la Saskatchewan et les Rocheuses canadiennes.

La suite de leur voyage est encore inconnue, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne les laissera pas indifférents.

Toutes les rencontres sont vraiment marquantes, rien qu’à voir les signatures sur le bus! , lance Jean-François Vandoorsleart.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau